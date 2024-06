Cadillac procède à un rappel de son nouveau modèle électrique le Lyriq.

Les rappels n’ont jamais été aussi nombreux dans l’industrie automobile et avec l’explosion des technologies multimédias, la tendance n’est pas sur le point d’être renversée. S’il y a une bonne nouvelle, c’est que plusieurs de ces « nouveaux » rappels ne mettent pas en jeu la sécurité.

C’est le cas du nouveau Cadillac Lyriq, le premier modèle tout électrique de la marque de luxe de General Motors (GM). Le rappel s’accompagne aussi d’un ordre de cesser les ventes. La cause ? Un problème avec l’écran tactile du système multimédia. Puisque le véhicule est nouveau, seulement 186 unités sont touchées.

Il n’est donc pas question de paniquer ici, mais il est important de partager la nouvelle simplement pour démontrer le défi qui attend tout constructeur avec de nouveaux véhicules équipés de nouveaux systèmes.

Ce qui s’est produit avec le Lyriq, c’est que des employés de l’usine GM de Spring Hill, au Tennessee, ont remarqué que l’écran tactile d’un modèle se trouvait éteint. Le constructeur affirme que le système lance occasionnellement des mises à jour logicielles lorsque le véhicule est garé et si quelqu’un interrompt le processus en ouvrant une porte, l’écran peut s’éteindre.

Le Cadillac Lyriq | Photo : Cadillac

On imagine qu’une simple mise à jour permettra de régler le problème. Et si l’on doit cesser les ventes, c’est simplement qu’on ne peut pas livrer un véhicule avec un écran qui ne fonctionne pas, car ce dernier cache des fonctions que l’on doit trouver sur un véhicule, dont l’image montrée par la caméra de recul.

GM a ouvert une enquête le 19 août dernier et l’a élargie pour inclure des données recueillies sur le terrain et qui ont permis de découvrir 16 incidents similaires avec d’autres modèles. Le dernier incident a été signalé le 14 septembre et Cadillac a pris la décision de rappeler les Lyriq concernés le lendemain. GM va identifier les Lyriq aux prises avec le problème et retiendra les véhicules à l’usine jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée.

Le problème pourrait être contourné en éteignant et en rallumant le VUS, mais ça ne réglerait pas la situation de façon permanente. Une correction à long terme sera trouvée et apportée sous la forme d’une mise à jour logicielle qui se fera par la voie des ondes après le 7 novembre prochain, date à laquelle Cadillac doit commencer à informer la clientèle.