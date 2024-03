Cadillac Lyriq 2023, profil Photo : B.Charette

Auto123 réalise un premier essai du Cadillac Lyriq 2023.

Park City, Utah - Cadillac franchit une étape importante de son histoire avec le lancement de son premier véhicule tout électrique. Bonne première nouvelle pour le fabricant, la beauté sculpturale du Lyriq 2023 nous a attiré beaucoup de compliments lors de notre séjour au Utah. De l’émerveillement de Jocelyne, 9 ans, qui admirait les yeux pétillants le toit panoramique à cette dame de 65 ans qui n’en revenait pas que cette si belle voiture ne soit pas plus chère que son Mustang Mach-e.

C’est l’harmonie dans le style qui donne tout son charme à ce multisegment. On y voit une certaine noblesse tout en retenue. La seule option dans le design sont les roues de 22 pouces qui vont se vendre autour de 2 000 $. La silhouette est à la fois simple, épurée et gracieuse. L’avant sans calandre avec ses phares verticaux définit le style à venir dans tous les futurs modèles électriques de la marque. Cette calandre illuminée (qui inclut aussi un logo Cadillac illuminé) est capable de rivaliser avec Tesla dans la catégorie des spectacles sons et lumières.

Tout cela pour un prix qui va débuter à 70 000 $.

Cadillac Lyriq 2023, écran multimédia Photo : Cadillac

Dites 33

La mode est au tableau de bord numérique et Cadillac nous en présente tout un, dominé par un écran tactile de 33 pouces en un seul morceau capable d’afficher plus de 1 milliard de couleurs. En plus de le rendre hautement configurable, Cadillac a eu la bonne idée de conserver des boutons de commandes pour la climatisation et le système audio.

Chose aussi importante, il n’y a aucun emprunt de pièces qui vient de la boîte à pièces de GM. Chaque commande, chaque bouton est unique à Cadillac. Il était temps que la division de luxe de GM utilise cette approche qui lui fait défaut depuis si longtemps.

Un toit entièrement vitré s'étend jusqu'au becquet de toit. Les mélomanes vont apprécier le son riche du système audio AKG à 19 haut-parleurs, y compris les haut-parleurs de l'appuie-tête. Vous avez aussi un système actif d’annulation du bruit, une première chez GM qui aide à annuler les sons indésirables provenant de la chaussée. Cette technologie, jumelé à des verres laminés contribue à un habitacle particulièrement silencieux.

Google présente aussi un système intégré dans ce modèle avec Google Assistant, Google Maps et Google Play offrant un accès mains libres pour toutes les commandes, en passant par les mises à jour du trafic en direct, aux applications préférées et plus encore.

Cadillac Lyriq 2023, intérieur Photo : B.Charette

Un espace généreux

Au chapitre du format, on peut comparer le Lyriq avec un XT6 chez Cadillac. Il fait tout juste sous les 5 mètres de long et 1,98 mètre de large, et s’élève à 1,62 mètre en hauteur. Les roues repoussées aux 4 coins en raison de l’absence d’un moteur à l’avant et le plancher plat se traduit en surplus d’espace à l’intérieur.

Vous avez un équipement généreux qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte piétons arrière, l’alerte d'ouverture des portes latérales, un accès numérique au véhicule (KeyPass), les insertions en bois de frêne foncé à pores ouverts avec panneaux de porte rétroéclairés et le système de conduite Super Cruise qui va arriver un peu plus tard.

Un modèle à propulsion pour commencer, 500 km d’autonomie

La Lyriq sera proposée de série en version propulsion avec un moteur électrique sur l'essieu arrière. La transmission intégrale sera proposée en option et ajoutera un second moteur à l'avant. Notre essai portait sur le modèle à propulsion qui est le seul en production pour le moment. Le modèle à rouage intégral va suivre en 2023.

Cadillac Lyriq 2023, avant Photo : B.Charette

Dans la version qui nous concerne, vous avez droit à 340 chevaux et 325 lb-pi de couple associé à la batterie Ultium à 12 modules de 100 kWh qui autorise selon les chiffres de l’EPA une autonomie de 502 km. La recharge rapide pourra se faire jusqu’à une puissance de 190 kW en courant continu (CC), permettant de récupérer 122 km d’autonomie en 10 minutes, ou environ 314 km en 30 minutes. La recharge domestique se fera via un module de 19,2 kW qui récupère 84 km de rayon d’autonomie en 1 heure. Le chargeur de 11,5 kW vous donnera 50 km de recharge à l’heure.

Cadillac annonce environ 460 chevaux pour la future version intégrale. Et pour ceux qui se demandent si on peut faire du remorquage avec le Lyriq. La réponse est oui, jusqu’à 3 500 livres.

