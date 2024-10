Cadillac vient de présenter le Lyriq-V 2026. Ce VUS électrique, qui rejoindra la famille V-Series au début de l'année prochaine, marque un tournant pour la marque en combinant le luxe et la performance à une motorisation 100 % électrique.

Depuis son introduction en 2004, la série V de Cadillac a toujours cherché à repousser les limites de la performance brute. Le Lyriq-V s’inscrira-t-il dans cette lignée ? Nous le verrons bien lorsque nous pourrons mettre la main dessus, mais il promet d’être unique.

Le Cadillac Lyriq-V 2026, trois quarts arrière | Photo : Cadillac

Design du Cadillac Lyriq-V 2026

Cadillac a dévoilé les premières images officielles du Lyriq-V, offrant un aperçu de son esthétique distinctive. On y retrouve des éléments de design exclusifs à la version V-Series, tels que des jantes au design sportif, des prises d'air plus larges et des éléments aérodynamiques optimisés.

Des performances à la hauteur des attentes

Les spécifications complètes du modèle ne seront révélées qu'au début de l'année 2025, mais on peut s'attendre à ce que le Lyriq-V offre des performances exceptionnelles. On peut s’attendre à une transmission intégrale à deux moteurs électriques, lui permettant de rivaliser avec des concurrents comme le Tesla Model X Plaid et le Mercedes-AMG EQE SUV. On peut anticiper une puissance supérieure à 500 chevaux et un couple instantané procurant des accélérations fulgurantes.

Le Lyriq-V 2026 représente une nouvelle étape dans l'évolution de Cadillac et confirme l'engagement de la marque envers l'électrification de ses véhicules haute performance.