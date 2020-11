Des changements importants pour la Nissan Sentra 2021

À pareille date l’an dernier, nous nous apprêtions à prendre le volant de la nouvelle génération de Nissan Sentra dans le cadre d’un lancement nord-américain tenu en Californie. Pour l’occasion, le fabricant japonais nous présentait un modèle passablement transformé.

Dans l’ensemble, notre expérience de conduite s’était avérée très positive, mais nous avions quitté cet événement en ayant le sentiment que malgré les progrès enregistrés avec son modèle, Nissan avait manqué quelques belles occasions avec la dotation.

Concrètement, deux décisions nous avaient laissés amèrement déçus. Primo, seule la version base profitait d’une boîte de vitesse manuelle, un geste qui servait de toute évidence à offrir un prix d’appel sous les 20 000 $. Il y avait pire ; ladite version ne proposait même pas de sièges avant chauffants et les applications Apple CarPlay et Android Auto.

Premier faux pas.

Secundo, en grimpant dans la gamme, on nous vantait la version SR, plus sportive, racée, etc. Or, cette dernière n’était livrable qu’avec une boîte de vitesse à variation continue ; on repassera pour la sportivité, avait-on alors opiné, en bloc (collègues journalistes ainsi que votre humble serviteur).

Photo : Nissan Nissan Sentra 2021, trois quarts arrière

La chose avait été discutée vivement avec le responsable de la planification de produits chez Nissan, Scott Pak. On l’avait senti à l’écoute, vraiment, mais on ne s’attendait pas à des changements, du moins pas à court terme.

On a eu droit à une belle surprise. Pour 2021, Nissan annonce deux changements importants avec la Sentra, des modifications qui seront réservées aux consommateurs canadiens ; les sièges avant chauffants et les applications d’Apple et de Google avec la version de base à boîte manuelle, ainsi que l’ajout d’une boîte manuelle à la variante SR.

L’accessibilité aux services Nissan Connect a aussi été étendue à travers la gamme. Avec une Toyota Corolla qui est toujours pertinente et une Honda Civic repensée qui va se pointer au printemps, Nissan se donne ici tous les outils pour être sur le podium avec ses rivales.

Si nous avions été très critiques à l’endroit de la compagnie l’an dernier, là, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Elle a tendu l’oreille et elle s’est exécutée.

Photo : Nissan Nissan Sentra 2021, intérieur

Et dans le cas de la version SR à boîte mécanique, vous ne tarderez pas à savoir de quel bois elle se chauffe, car nous l’aurons à l’essai pendant la période des fêtes.

Quant à la Sentra, rappelons qu’elle est servie par un moteur 4-cylindres de 2 litres qui propose une cavalerie de 149 chevaux et 146 livres-pieds de couple et que chaque version est livrée avec la suite de sécurité Nissan Safety Shield 360. Cette dernière comprend le système de freinage d’urgence intelligent avec détection des piétons, les alertes pour les angles morts et la circulation transversale arrière, la détection des sorties de voie, les feux de croisement automatiques, ainsi que le freinage d’urgence en marche arrière. L’alerte des portières arrière est aussi incluse avec chaque variante.

Pour ce qui est de la gamme de prix, voyez la liste au bas. Deux notes intéressantes ; la version de base est toujours offerte à 19 198 $ malgré les ajouts, puis la déclinaison SR à boîte manuelle est à moins de 23 000 $.

Sentra S manuelle à 6 rapports 19 198 $ CA

Sentra S avec boîte de vitesse Xtronic 20 798 $ CA

Sentra SV avec boîte de vitesse Xtronic 22 198 $ CA

Sentra SV avec boîte de vitesse Xtronic et toit ouvrant 22 998 $ CA

Sentra SR manuelle à 6 rapports 22 898 $ CA

Sentra SR avec boîte de vitesse Xtronic 24 198 $ CA

Sentra SR Premium avec boîte de vitesse Xtronic 26 198 $ CA

Photo : Nissan Nissan Sentra 2021, trois quarts avant

Photo : Nissan Nissan Sentra 2021, avant

Photo : Nissan Nissan Sentra 2021, de haut