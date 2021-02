Auto123 met à l'essai la Nissan Sentra SR manuelle 2021.

Il y a au moins deux espèces en voie de disparition à travers l’industrie automobile ; les voitures et les transmissions manuelles. Pour certains, la chose est d’une tristesse infinie, mais pour d’autres, elle laisse dans l’indifférence la plus totale.

Dans ces circonstances, est-il possible de sauver les deux ? Une des deux ? La question est légitime, mais pour l’instant, elle demeure sans réponse précise. La boîte manuelle est peut-être condamnée à long terme avec l’électrification, mais ce sera à voir. Quant à la voiture, elle se fait de plus en plus rare, submergée par la popularité des VUS et des camionnettes.

Elle n’est pas morte, cependant, car certains constructeurs, comme Nissan, misent toujours sur elle. À preuve, avec les débuts de la Versa chez nous cette année, la marque japonaise nous en propose quatre. En fait, elle gage sur l’abandon du segment par de nombreux concurrents pour récupérer les pots cassés.

Voilà qui nous amène à la Sentra, et plus précisément à cette deuxième variante à boîte manuelle. Avant d’en faire le tour, une petite mise en contexte expliquant son arrivée.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : D.Rufiange Nissan Sentra SR manuelle 2021, trois quarts arrière

Lancement de décembre 2019

En décembre 2019, nous étions du côté de la Californie pour assister au lancement de la nouvelle génération de la Sentra. On découvrait à l’occasion un modèle passablement transformé et amélioré, mais deux éléments nous avaient déçus, ainsi que nos collègues ; la version de base ne proposait pas les applications Apple CarPlay et Android Auto ni les sièges chauffants. Puis, au sommet de la hiérarchie, la variante plus sportive (SR) ne s’offrait pas avec une boîte de vitesse manuelle. Cette dernière était uniquement servie avec la livrée d’entrée dénudée.

Celui ou celle qui voulait une boîte manuelle devait ainsi faire une croix sur certaines commodités usuelles. Puis, une variante sportive sans boîte mécanique… enfin. Toujours est-il que la chose a été discutée avec les gens de Nissan, ainsi que le responsable de la planification de produits, Scott Pak. On a senti tout ce beau monde à l’écoute, mais on n’est pas reparti de là la tête pleine d’espoir.

Puis, surprise. Nissan annonçait juste avant la fin de 2020 qu’elle avait été à l’écoute l’an dernier, au point où elle apportait les ajustements souhaités au modèle. Pour 2021, donc, la Nissan Sentra propose ce qui lui manquait d’entrée de jeu, mais surtout, dans le cas qui nous intéresse ici, elle voyait sa variante SR recevoir ce qu’elle aurait dû offrir dès le départ, soit une boîte de vitesse manuelle.

Il faut ici rendre à César ce qui lui appartient. Les constructeurs écoutent, mais n’agissent pas toujours. Nissan a fait les deux. Et lorsqu’on nous a proposé de faire l’essai de cette Sentra SR à boîte manuelle en décembre, on ne s’est pas trop fait prier.

Maintenant, voyons que ça a donné, et surtout, comment se mesure le modèle face à ses « nouveaux » rivaux ?

Photo : D.Rufiange Nissan Sentra SR manuelle 2021, avant

La version SR

Pour trouver la version SR, il faut se déplacer au sommet de la gamme Sentra. Il y a en fait trois variantes. Celle essayée, à boîte mécanique, celle à transmission CVT, ainsi qu’une déclinaison Prime offrant un peu plus d’équipement.

Notre Sentra SR à trois pédales est annoncée à 24 683 $ sur le site de Nissan Canada, prix qui inclut les frais de transports et de préparation (1650 $). Ce qui est intéressant, c’est que ce dernier est de 1300 $ inférieur à celui de la version à boîte CVT. On ajoute du plaisir et on réduit la facture. Des solutions du genre, on en prendrait tous les jours.

La variante SR propose pas mal tout ce que l’on souhaite en matière d’équipement. Cela inclut des sièges avant et un volant chauffant, un volant et un sélecteur de rapport gainé de cuir, une panoplie de caractéristiques de sécurité y compris l’alerte des portes arrière, la navigation sur écran de huit pouces avec le système multimédia NissanConnect, la reconnaissance vocale et la radio satellite, notamment.

Photo : D.Rufiange Nissan Sentra SR manuelle 2021, intérieur

Photo : D.Rufiange Nissan Sentra SR manuelle 2021, levier de vitesse

Pas plus de puissance

La variante SR a beau porter le sobriquet de « sportive » de la gamme, elle ne profite pas d’une mécanique plus convaincante. Comme les autres de la horde, elle est animée par un 4-cylindres de 2 litres, lequel sert une cavalerie de 149 chevaux et un couple de 149 livres-pieds.

C’est tout sauf anémique, mais c’est aussi tout sauf… sportif. En fait, il existe deux écoles de pensées ici. Ceux qui vont se contenter amplement de cette puissance et profiter du plaisir avancé par la configuration à boîte manuelle, et les autres qui vont arguer qu’une voiture qui se dit sportive et qui se présente avec une boîte mécanique se doit d’offrir plus de puissance.

Les deux se valent, mais prenons le temps de regarder ce que ça donne sur la route avant de se positionner.

Photo : D.Rufiange Nissan Sentra SR manuelle 2021, phare

Valeur ajoutée

La nouvelle génération de Sentra offre une expérience nettement plus solide que par le passé. Nous l’avions d’ailleurs constaté lors du lancement du modèle en 2019, puis l’été dernier à l’essai d’une variante pour une période plus prolongée. En matière de dynamisme, de réglage de châssis et de confort, Nissan a fait ses devoirs avec cette cuvée. Cette Sentra est la meilleure de l’histoire du modèle.

Même la boîte CVT, jadis une experte pour diluer le plaisir, a profité d’améliorations qui fait qu’on l’oublie presque. Cependant, l’adition de la boîte manuelle à l’équation fait qu’on bénéficie illico d’une valeur ajoutée sur l’échelle du plaisir.

Jusqu’à quel point ? Ça dépend de vos attentes et ça nous renvoie aux deux écoles de pensées précitées. Si vous voulez seulement jouir de l’agrément de conduite supplémentaire, cette Sentra SR à boîte manuelle va vous combler. On se plaît à passer les rapports et à jouer avec les pédales sur une route sinueuse. Aussi, on retrouve la joie de pouvoir gérer à sa guise les changements de rapports. Même s’il est possible de le faire de façon électronique avec des palettes au volant (boîte CVT), rien ne remplace la sensation de passer soit même de la 3e à la 4e, par exemple, en jouant des pieds et des mains.

Photo : D.Rufiange Nissan Sentra SR manuelle 2021, dans la neige

S’il y a un bémol, c’est que la boîte manuelle offerte ici n’est pas aussi précise qu’on le souhaiterait. La course du levier est un tantinet floue et pourrait être plus courte. Quant à l’embrayage, il est un peu sensible en ce sens qu’il fait parfois danser le régime moteur inutilement. On s’y habitue, mais c’est perfectible.

Le problème, ce n’est pas la boîte en tant que telle, mais c’est qu’on a des outils de comparaison qui nous permettent de mettre en lumière ces « défauts ». La boîte de vitesse d’une Honda Civic Si, par exemple, lui fait de l’ombre.

Et c’est ici qu’on revient à notre deuxième école de pensée. Pour être considérée comme une vraie sportive, la Sentra SR à boîte manuelle devrait proposer une mécanique plus puissante, doublée d’une transmission réglée pour offrir plaisir ET sensation.

Là, on a surtout droit au plaisir. C’est un pas dans la bonne direction, il faut le noter et le souligner. Reste à savoir si Nissan ira plus loin avec ce modèle, question de pouvoir vraiment se mesurer à la concurrence. Elle a la voiture et les bases pour le faire.

Photo : D.Rufiange Nissan Sentra SR manuelle 2021, feu

Conclusion

On le répète, Nissan fait un pas (un gros pas) dans la bonne direction avec l’ajout d’une boîte manuelle à sa variante SR. Elle aurait pu en faire deux, voire trois, mais on est mieux servi aujourd’hui qu’hier. Surtout, la compagnie a su se montrer à l’écoute, tant de la critique que de la clientèle ; on n’en demande pas plus (presque) d’un constructeur.

On aime

Plaisir accru au volant

Les sièges « zéro gravité » de Nissan : confort assuré

Solide châssis

On aime moins

Pour une vraie sportive : plus de puissance et une boîte plus pointue

Sensibilité de l’embrayage

La concurrence principale

Honda Civic

Toyota Corolla

Hyundai Elantra

Kia Forte

Mazda3

Subaru Impreza

Volkswagen Jetta

Photo : D.Rufiange Nissan Sentra SR manuelle 2021, arrière