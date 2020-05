La compagnie ontarienne LMC offre actuellement en vente un pickup Chevrolet 3800 1952 ayant appartenu à Steve McQueen.

Lorsqu’il est question d’automobiles et du défunt acteur Steve McQueen, le premier modèle qui nous vient en tête est la Ford Mustang rendue célèbre grâce au film Bullitt. Il n’y a pas si longtemps d’ailleurs, un des deux exemplaires ayant servi au film a été vendu 3,4 millions de dollars américains lors d’un encan.

Oui, la voiture du film est mythique, ce qui explique le prix, mais tout ce qu’a touché Steve McQueen l’est tout autant, surtout lorsqu’on considère l’amour de ce dernier pour tout genre de bolides. D’autres véhicules ayant appartenu à cette légende du cinéma ont aussi piqué la curiosité d’amateurs et le modèle qui est présentement offert par le groupe ontarien LMC (Legendary Motor Cars) promet également de le faire.

Concernant le modèle offert, il s’agit d’une camionnette Chevrolet 3800 1952 qui aurait été fréquemment utilisé par Steve McQueen pour des voyages de camping à travers les États-Unis. La camionnette appartenait à la série la plus robuste, soit une tonne (l’équivalent d’un modèle 3500 HD aujourd’hui chez Chevrolet).

Photo : LMC Chevrolet 3800 1952, profil

Sous le capot, c’est un 6-cylindres en ligne de 235 pouces cubes qui est à l’animation et une boîte de vitesses manuelle à quatre rapports est chargée d’envoyer la puissance aux roues arrière. Le modèle est également équipé de la radio et du… chauffage. Le toit de la section habitacle à l’arrière est fabriqué en acier galvanisé et en aluminium. Cette pièce n’était pas fournie d’origine par General Motors à l’époque, mais différentes entreprises s’assuraient de combler le besoin.

La camionnette est équipée d’un lit à deux places, d’armoires et de tiroirs, et d’une terrasse d’observation sur le toit. Des bidons d’essence de cinq gallons, deux boîtes à outils et un projecteur pour l’éclairage rendent ce véhicule prêt pour l’aventure.

Photo : LMC Chevrolet 3800 1952, intérieur

Photo : LMC Chevrolet 3800 1952, intérieur, arrière

Steve McQueen se serait porté acquéreur de cette camionnette à la fin des années 1970 après l’avoir vue garée sur le bord de la route. Il s’agirait du véhicule qui l’aurait transporté de sa maison de Santa Paula, en Californie, à l’aéroport du comté de Ventura, en route pour le Mexique où il a reçu son dernier traitement contre le cancer avant qu’il ne succombe à un mésothéliome en novembre 1980.

Ce véhicule a déjà participé à une vente aux enchères. C’était lors de la succession de Steve McQueen en 1984. Il s’accompagne d’un certificat d’authenticité de cette vente, signé par sa fille et son fils, Terry et Chad McQueen. En ce qui concerne le prix, LMC invite les intéressés à les contacter pour le savoir. On peut facilement imaginer qu’on demande quelques dizaines de milliers de dollars pour cette pièce, surtout en considérant qui en a été propriétaire.

Photo : LMC Chevrolet 3800 1952, trois quarts avant

Photo : LMC Chevrolet 3800 1952, section arrière