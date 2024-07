• Chevrolet a dévoilé aujourd'hui la Corvette ZR1 2025.

Lorsque la première Chevrolet Corvette a été présentée le 30 janvier 1953, la compagnie était fière d’annoncer qu’elle était animée d’un moteur 6-cylindres en ligne de 235 pouces cubes (3,9 litres) offrant 150 chevaux. En 1955, Chevrolet introduira un premier moteur V8, cette fois capable d’offrir 195 chevaux.

La Corvette, à l’instar de la Ford Mustang, a toujours cherché à en offrir plus aux amateurs de performance. Et la tradition continue en 2025 alors que la compagnie introduit la variante la plus performante de l’histoire avec une nouvelle déclinaison ZR1. Son puissant moteur V8 de 5,5 litres, aidé par deux turbocompresseurs, sera en mesure d’offrir 1064 chevaux à 7000 tours/minute, ainsi que 828 lb-ft, cette fois à 6000 tours/minute.

Chevrolet Corvette ZR1 décapotable 2025, écusson ZR1 | Photo : Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1 2025, moteur | Photo : Chevrolet

Motorisation de la Chevrolet Corvette ZR1 2025

Ce moteur est bien sûr une évolution de celui que l’on a vu apparaître avec la variante Z06. Son nom de code, à retenir pour les amateurs, est LT7. On parle du plus puissant moteur V8 produit en Amérique par un constructeur. Et ce bloc est une référence en matière d’innovation sur le plan technologique, à commencer par la présence d’un vilebrequin à surface plane.

Ses capacités sont pratiquement illimitées. Il peut propulser la voiture à une vitesse maximale de 346 km/h sur piste, et il peut effacer le quart de mile, la référence en courses d’accélération, en moins de 10 secondes. L’ensemble aérodynamique en fibre de carbone que porte la carrosserie est conçu pour générer 1200 livres de forces d’appui à haute vitesse.

C’est en tout point impressionnant.

« L’équipe qui a révolutionné la Corvette avec une architecture à moteur central a relevé un autre défi : faire passer la ZR1 au niveau supérieur. La Corvette ZR1, c’est repousser les limites de la puissance brute et de l’innovation de pointe. De la Stingray à la Z06, en passant par la E-Ray et maintenant la ZR1, la famille Corvette continue de s’élever à chaque nouvelle itération — et de défier les meilleurs au monde. » - Scott Bell, vice-président de Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1 Coupe 2025, conduit latéral | Photo : Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1 Coupe 2025, capot | Photo : Chevrolet

Pour gérer la puissance incroyable de la mécanique, d’autres ajustements ont dû être apportés ailleurs. C’est le cas avec la transmission automatique à huit rapports et à double embrayage, avec entre autres une augmentation de la capacité des engrenages et de leur résistance, mais aussi avec une gestion différente de l’huile pour tenir compte des capacités longitudinales et latérales du véhicule.

Les freins, aussi, sont nouveaux pour ce modèle. Ils profitent d’une nouvelle technologie en ce qui a trait à la fabrication des disques en céramique de carbone. L’objectif est simple ici, alors qu’on vise une plus grande durabilité et une réduction des températures des composants du système. La taille des disques atteint un diamètre de 15,7 pouces à l’avant et 15,4 pouces (390 mm) à l’arrière, les plus massifs jamais installés sur une Corvette.

Chevrolet Corvette ZR1 Coupe 2025 et ZR1 décapotable 2025 | Photo : Chevrolet

Design de la Chevrolet Corvette ZR1 2025

La voiture propose un design retouché pour refléter sa vocation. Par exemple, cette version ZR1 propose un capot profilé pour un flux d’air amélioré, des conduits latéraux en fibre de carbone pour refroidir les freins arrière et des prises d’air uniques pour refroidir l’air admise dans les turbocompresseurs.

Chevrolet offre même un ensemble de performance nommé ZTK. Celui-ci transforme la ZR1 en une arme véritable sur piste, avec l’ajout d’un aileron arrière imposant en fibre de carbone, des réglages de châssis encore plus spécifiques et des amortisseurs plus rigides, sans oublier la présence de pneus Michelin Piot Sport Cup 2-R.

« Nous nous sommes lancés dans le programme ZR1 avec des objectifs élevés, mais dès nos premiers essais sur piste, les équipes ont montré qu’elles les dépassaient déjà. Alors que nous travaillions au développement de cette voiture, nous avons continué à dépasser les attentes, et nous savions que nous avions entre les mains une Corvette spéciale. » - Tadge Juechter, ingénieur en chef de la Corvette.

Chevrolet Corvette ZR1 Coupe 2025, arrière, sur la route | Photo : Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1 décapotable 2025, de haut | Photo : Chevrolet

Aussi, fait intéressant, le design du modèle porte une touche rétro. En effet, on peut voir une lunette arrière divisée par une pièce en fibre de carbone qui agit comme la colonne vertébrale de la voiture. Elle permet d’augmenter l’évacuation de la chaleur du compartiment moteur, mais elle n’est pas sans rappeler la signature mythique de la Corvette de 1963.

La production de la version ZR1 de la Chevrolet Corvette 2025 aura lieu à l’usine GM (General Motors) de Bowling Green, au Kentucky. Les détails concernant les prix et l’accessibilité de cette déclinaison sont à venir.

Chevrolet Corvette ZR1 2025, moteur, fig. 1 et 2 | Photo : Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1 2025, moteur, fig. 3 et 4 | Photo : Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1 décapotable 2025 | Photo : Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1 Coupe 2025, volant, tableau de bord | Photo : Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1 Coupe 2025, intérieur | Photo : Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1 Coupe 2025, diffuseur | Photo : Chevrolet

Chevrolet Corvette ZR1 Coupe 2025, arrière | Photo : Chevrolet