Avant de tirer sa révérence une fois pour tout en 2026, le Dodge Durango Hellcat sera offert une dernière fois en 2025. Mais il faudra sortir son portefeuille. Avant de disparaître, Dodge va y aller d’une dernière célébration avec une édition spéciale appelée Hammerhead. Contrairement à la Silver Bullet introduite le mois dernier, le modèle Hammerhead adopte une approche plus discrète, bien que tout aussi impressionnante.

Dodge Durango SRT Hellcat Hammerhead 2025, avant | Photo : Dodge

Méfiez-vous des eaux qui dorment

Le modèle Hammerhead se distingue grâce à une peinture extérieure Night Moves (bleu foncé), agrémentée de jantes de 20 pouces empruntant une teinte argentée nommée Satin Carbon. Il est rafraîchissant de voir un véhicule de performance arborer des roues argentées simples, en contraste avec les finitions noires ou diamantées de plus en plus courantes.

Le capot du Durango Hammerhead est peint en noir (Satin Black), un choix audacieux pour un véhicule bleu foncé, mais le tout se marie bien avec les étriers de frein Brembo, aussi peints en noir. À l’arrière, les sorties d’échappement polies ajoutent une touche de couleur au pare-chocs. L’intérieur, lui aussi, bénéficie de détails propres au modèle.

Dodge Durango SRT Hellcat Hammerhead 2025, intérieur | Photo : Dodge

Un intérieur luxueux et élégant

À l’intérieur, le Durango SRT Hellcat Hammerhead dévoile un habitacle spacieux avec un volant en cuir et en suède, ainsi qu’un tableau de bord enveloppé de matériaux de première qualité. Les sièges sportifs sont revêtus de cuir Hammerhead Grey Laguna et arborent une broderie SRT Hellcat de couleur Sepia sur les dossiers. La sellerie et les accents en fibre de carbone forgé et chrome noir ajoutent une touche de sophistication, tandis que le pavillon est garni de suède luxueux.

Un prix dans les six chiffres

Comme le Durango SRT Hellcat standard, le modèle Hammerhead est animé par un monstrueux moteur V8 Hemi suralimenté de 6,2 litres. Il développe 710 chevaux et 645 livres-pieds de couple, une puissance transmise aux quatre roues via le travail d’une transmission automatique à huit vitesses. Cette bête peut atteindre 100 km/h en 3,5 secondes et le quart de mile en 11,5 secondes.

Aux États-Unis, le prix du Durango Hammerhead s’élève à 113 720 $ (à part les frais de transports et de préparation de 1595 $), plaçant le modèle dans une gamme de luxe. L’équipement justifie en partie ce prix : une chaîne audio Harman Kardon de 19 haut-parleurs, une multitude de fonctionnalités d’assistances à la conduite, la recharge sans fil, les applications Apple CarPlay/Android Auto sans fil, et un toit ouvrant figurent parmi les équipements de série.

Malgré ce prix élevé, les amateurs de V8 seront ravis de débourser une telle somme. Le Durango SRT Hellcat Hammerhead pourrait en effet être le dernier VUS Dodge équipé d’un moteur V8, la prochaine génération de Durango étant attendue pour 2026 avec des options entièrement électriques et hybrides.

Dodge Durango SRT Hellcat Hammerhead 2025, logo SRT | Photo : Dodge