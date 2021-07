Comment choisir les bons pneus d'hiver pour votre véhicule?

Plusieurs personnes croient à tort qu’elles doivent choisir leurs pneus d’hiver selon le modèle de véhicule qu’elles possèdent. Bien sûr, ce n’est pas complètement faux puisque la dimension des pneus doit être compatible avec la voiture, mais au-delà de ça, votre modèle de véhicule ne devrait pas guider votre choix de pneus d’hiver.

Afin de faire le bon choix, il faut plutôt prendre en considération vos habitudes de déplacement et votre style de conduite. Pour déterminer quel type de pneus vous conviendrait le mieux, nous vous proposons de répondre aux questions suivantes :

- Est-ce que je conduis plus couramment sur l’autoroute, en campagne ou en ville?

- Est-ce que je parcours un grand nombre de kilomètres avec mes pneus d’hiver?

- Est-ce que je vais garder mon véhicule encore quelques années?

Optez pour des pneus à neige si...

Vous n’êtes pas souvent sur la route et vous vous déplacez la plupart du temps en milieu urbain et parfois en campagne? Un pneu à neige sera idéal pour vous. Quoique des pneus à glace puissent être appropriés en ville, ils se révéleront efficaces après une bonne bordée de neige. Par ailleurs, les pneus à neige procurent une évacuation rapide de la gadoue et une excellente traction dans la neige, puisque leur bande de roulement est munie de gros blocs et de larges sillons. Si vous vous reconnaissez dans cette description, le Goodyear Ultra Grip Winter et le Toyo Observe GSi5 pourraient vous intéresser!

Choisissez des pneus à glace si...

Vous êtes souvent derrière le volant et circulez principalement sur l’autoroute? Des pneus à glace conviendront parfaitement à vos besoins. Avec leur semelle conçue spécifiquement pour évacuer la fine couche d’eau qu’on retrouve sur la glace, ce type de pneus offre une excellente performance sur les routes glacées. Si ce profil vous correspond, optez pour le Michelin X-Ice Xi3, le Bridgestone Blizzak WS-80 ou le Continental WinterContact SI.

Préférez des pneus à clous si...

Vous empruntez principalement des routes secondaires? Vous feriez peut-être mieux de chausser votre véhicule de pneus cloutés (aussi appelés pneus à crampons). Généralement moins bien déneigées, les routes secondaires peuvent souvent s’avérer dangereuses. C’est pourquoi les pneus cloutés, avec tout le mordant qu’ils procurent, deviennent une option extrêmement intéressante. Toutefois, si vous aimez rouler en silence, ne choisissez pas ce type de pneu; ils sont plus bruyants que les pneus d’hiver réguliers! Si vous arrêtez votre choix sur des pneus cloutés, voici 3 modèles qui pourraient vous convenir : le General Tire Altimax Artic, le Firestone Winterforce 2 et le Pirelli Winter Carving Edge.

Des pneus dispendieux, ça vaut la peine?

Si vous planifiez garder la même voiture pendant plusieurs années, nous vous suggérons fortement d’acheter des pneus d’hiver de bonne qualité. Vous en sortirez gagnant puisque les pneus haut de gamme sont beaucoup plus durables. Par contre, si vous pensez changer de véhicule dans les prochains mois ou la prochaine année, rien ne sert d’investir une grosse somme dans des pneus d’hiver; il y a peu de chance que ceux-ci soient compatibles avec votre prochain véhicule.

Pneus d’hiver, c’est la loi !

Enfin, détail qui n’en est pas un des moindres, la pose de pneu d’hiver est obligatoire dans toute la province du 1er décembre au 15 mars. Si vous roulez sans pneu d’hiver durant cette période, en plus de mettre votre vie et celle des autres en péril, vous aurez assurément une contravention de plusieurs centaines de dollars pour cette infraction.