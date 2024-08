• Toyota dévoile le concept bZ Compact en marge du Salon de Los Angeles.

• Le modèle est appelé, on le devine, à venir épauler le bZ4X dans la gamme électrique du constructeur.

• Comme son nom l’indique, le modèle est un format plus réduit, ce qui laisse imaginer une facture moindre, ce qui va assurément séduire une clientèle plus large.

Toyota y va plus lentement avec son plan d’électrification, mais on sent tranquillement que l’entreprise se met en marche. Après nous avoir présenté son VUS bZ4X au printemps, voilà qu’elle a dévoilé cette semaine le concept bZ Compact, un modèle qui serait appelé à être le deuxième tout électrique de la compagnie.

Le dévoilement a eu lieu dans le cadre de la présentation de la nouvelle Prius, le tout en avant-première du Salon de l’auto de Los Angeles.

Concept Toyota bZ Compact, trois quarts avant | Photo : D.Boshouwers

Le modèle, comme son nom l’indique, est plus petit. Il est notamment plus court de six pouces et son empattement est aussi plus court (4 pouces). Il est aussi 3,6 pouces moins haut. En revanche, il est plus large de 1,1 pouce. On note une présence des roues davantage aux extrémités, ce qui explique son allure plus athlétique, même si la signature est similaire à celle du grand frère.

Concept Toyota bZ Compact, intérieur | Photo : D.Boshouwers

À bord, c’est épuré et simple avec un volant futuriste et deux écrans rectangulaires qui s’incurvent vers le haut du tableau de bord. Les sièges sont fabriqués à partir de matériaux végétaux et recyclés et l’éclairage d’ambiance ajoute un peu de piquant à l’environnement qui penche vers le gris. Le modèle profite d’un assistant virtuel nommé « Yui » qui répond aux commandes vocales.

Aucun détail n’a été partagé sur le groupe motopropulseur, mais Toyota affirme que le modèle va être agréable à conduire et fournir « des performances exaltantes ». On peut s’attendre à voir ce modèle arriver au cours des deux prochaines années, probablement sous l’appellation bZ3X.

À suivre…

Concept Toyota bZ Compact, arrière | Photo : D.Boshouwers

Concept Toyota bZ Compact, habitacle | Photo : Toyota