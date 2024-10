Premières bornes rapides de marque Costco situés dans l'état de Washington.

Costco, géant des entrepôts et troisième plus grand détaillant mondial, se lance prudemment dans la recharge rapide pour véhicules électriques.

L’entreprise, reconnue pour ses rabais sur l’essence, a installé ses premières bornes rapides DC dans son nouvel entrepôt de Ridgefield, Washington.

Ces bornes, fabriquées par la startup Electric Era basée à Seattle, sont dotées de batteries intégrées pour optimiser les coûts d’électricité et garantir une autonomie même en cas de panne de courant.

Une recharge rapide avec une puissance impressionnante

Chaque station, portant la marque Costco, peut alimenter deux véhicules simultanément avec une puissance allant jusqu’à 200 kilowatts. Le système comprend un écran de 32 pouces affichant les informations essentielles et un dispositif de paiement sans contact pour simplifier l’expérience client.

La rapidité de l’installation est également notable : Electric Era affirme avoir mis en service les chargeurs en seulement sept semaines, un délai plus court que pour l’installation des bornes Supercharger de Tesla.

Un projet de déploiement progressif

Costco reste prudent quant à son expansion dans le secteur de la recharge rapide. Bien que l'entreprise ait déjà installé des chargeurs de niveau 2 dans certains entrepôts aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Corée du Sud et au Royaume-Uni depuis la fin des années 1990, elle n’a encore confirmé qu’une vingtaine de sites pour des bornes rapides dans son plan d’action climatique 2023. Le premier site pilote de Costco, lancé à Denver en partenariat avec Electrify America, propose six bornes de 350 kW, démontrant ainsi un premier pas vers un réseau de recharge à plus grande échelle.

Une stratégie tournée vers l'avenir

Avec l'augmentation des véhicules électriques sur la route, l’entrée progressive de Costco dans la recharge rapide pourrait devenir une alternative viable pour ses clients. Toutefois, Costco étudie attentivement les options pour son expansion en évaluant toujours ses projets futurs avec Electric Era pour déterminer les prochains emplacements à équiper.