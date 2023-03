• Ford rappelle près de 100 000 plus vieux Ranger en raison d’un problème lié aux coussins Takata.

• Lors du premier rappel du Ranger en 2016, certains coussins de remplacement auraient été mal orientés.

• Les coussins Takata sont jusqu’ici responsables de plus de trente décès à travers le monde. Un de ceux-là était au volant d’un Ford Ranger.

Voilà un autre chapitre dans la saga des coussins gonflables Takata, responsables d’un peu plus de 30 décès à travers le monde. Cette fois, c’est Ford qui a informé la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, qu’elle rappelait un peu moins de 100 000 camionnettes Ranger un peu plus vieilles.

L’exercice a pour but de donner aux techniciens de la marque une deuxième chance de remplacer correctement des gonfleurs de coussins potentiellement mortels. Les pièces de remplacement qui auraient été installées dans le cadre de la campagne initiale des coussins Takata, lancée en 2016 dans le cas du Ford Ranger, auraient pu être orientées de manière incorrecte, ce qui pourrait empêcher le coussin de fonctionner correctement en cas de collision.

On s’entend, on ne parle pas d’explosion au visage cette fois-ci, mais si le coussin ne se déploie pas comme il se doit, cela peut représenter un risque pour les occupants. D’où l’importance de remédier au problème.

Et si certains croient que c’est un peu moins grave en raison de l’âge des modèles visés (l’ancien Ford Ranger a été retiré du marché après l’année 2011), attention à ceci. Les vieux Ranger sont plus populaires que jamais et l’on en retrouve encore des tonnes sur les routes. Ce pickup devient une pièce de collection, si bien qu’on n’a pas fini d’en voir. Les propriétaires doivent être informés du présent rappel.

Photo : Ford Ford Ranger 2009

Ford a déjà identifié et réparé sept modèles dont le nouveau gonfleur a été mal disposé, mal orienté. Ce qui est dommage, c’est que le tout aurait pu être évité. En effet, voici l’explication du constructeur concernant la situation actuelle.

« Les documents de réparation de Ford comprennent des diagrammes et des instructions pour une installation correcte du gonfleur de coussins gonflables. Les techniciens qui ont mal installé les gonfleurs ont dit à Ford qu’ils n’avaient pas examiné les instructions avant l’installation. »

Ford a analysé les dossiers et a déterminé quels modèles étaient susceptibles d’avoir été mal réparés. Des avis seront envoyés aux propriétaires à partir de mars.

Évidemment, plusieurs Ranger ont changé de main depuis, ce qui fait que les propriétaires actuels doivent être mis au courant.