La saga des coussins gonflables Takata voit un autre chapitre s’ajouter à son histoire. Cette fois, c’est attribuable au fait que Ford a perdu la trace de certains vieux coussins. Rappelons que les coussins Takata peuvent exploser et projeter des éclats au visage des occupants.

Depuis que le scandale a éclaté au grand jour il y a plusieurs années, quelque 67 millions de coussins ont été rappelés à travers l’industrie, touchant au passage 19 constructeurs. Au total, 27 personnes sont décédées et environ 400 ont été blessées.

Voilà pourquoi la compagnie rappelle plus de 154 000 véhicules en Amérique du Nord afin de procéder à des vérifications. Au fait, deux rappels ont lieu. Le plus important concernant quelque 153 000 véhicules, car Ford ne retrouve pas la trace de 45 coussins obsolètes qui auraient été installés sur de vieilles camionnettes Ranger. L’entreprise affirme que lesdits coussins n’ont pas été purgés du stock de pièces de rechange et qu’ils auraient pu être utilisés pour réparer des véhicules accidentés.

Les modèles touchés appartiennent aux années 2004 à 2006.

Un deuxième rappel concerne environ 1100 véhicules qui pourraient avoir été équipés de coussins Takata obsolètes lors de réparations suite à des accidents. Ici, les modèles touchés sont multiples. On parle de la camionnette Ranger (2004-2011), de la Mustang (2005-2014), de la Ford GT (2006), de la Fusion (2008-2012), du VUS Edge (2007-2010), de la Lincoln MKZ (2010-2012) et du VUS MKX, toujours chez Lincoln (2007-2010).

Ford a déclaré ne pas être au courant d’accidents ou de blessures liés à ce problème. La compagnie a déclaré qu’elle vérifiait les véhicules à la demande de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent américain de Transports Canada.

Les concessionnaires inspecteront les coussins avant et les remplaceront si nécessaire. Les propriétaires seront avertis à partir de la semaine du 8 mars.

Photo : Ford Ford Fusion 2010