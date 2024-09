Le réseau de bornes de recharges pour véhicules électriques Electrify Canada prend de l’expansion en introduisant de nouvelles bornes en Nouvelle-Écosse et en renforçant sa présence au Québec.

La compagnie a annoncé l’ajout de 40 chargeurs hyper rapides, capables d’atteindre une vitesse de 350 kW, situés le long de routes populaires et achalandées, ainsi qu’à proximité de zones commerciales et de restaurants. L’objectif derrière cette décision est de soutenir et d’encourager l’adoption des véhicules électriques à travers le Canada.

Et les chiffres le prouvent, ça va bien au Canada alors que la croissance des ventes se poursuit au pays. Le rythme est un peu plus lent qu’anticipé il y a quelques années, mais il se vend de plus en plus de véhicules électriques, en nombre et en proportion.

L’expansion au Québec comprend l’ajout de cinq nouvelles stations, soit à Greenfield Park, au Mont-Tremblant, à Laval, à Québec et à Saint-Hyacinthe. Ces dernières se greffent à celles de Drummondville, de Mirabel, de Repentigny, de Sherbrooke, de Saint-Romuald et de Trois-Rivières.

Greenfield Park et Laval accueilleront les premières stations de recharge de huit véhicules du réseau.

Une station de recharge Electrify Canada à Sherbrooke, au Québec | Photo : Electrify Canada

Electrify Canada a également établi une présence en Nouvelle-Écosse avec de nouvelles stations à Amherst et à Bedford. Ces emplacements sont stratégiquement situés près de la frontière du Nouveau-Brunswick et à proximité de Halifax afin de faciliter les déplacements interprovinciaux.

Avec cette décision, Electrify Canada s’installe dans une septième province au pays. Steven Guilbeault, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique au fédéral, avait ceci à déclarer concernant l’annonce :

« Chaque année, des centaines de milliers de Canadiens économisent en passant du paiement à la pompe à la conduite de véhicules électriques — et ils ont raison de s’attendre à des options de recharge abordables, fiables et accessibles où qu’ils aillent. Nous sommes heureux de travailler avec Electrify Canada pour fournir des douzaines de nouvelles stations de recharge hyper rapides aux conducteurs du Québec, de la Nouvelle-Écosse et d’ailleurs ».

Si la nouvelle est excellente pour le Québec, elle l’est encore plus pour la Nouvelle-Écosse, où le réseau a besoin d’un coup de pouce pour séduire plus de consommateurs.