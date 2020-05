En collaboration avec pilesbatteries.com

Pendant ces temps où nous devons rester le plus possible à la maison, nous recourons à l'utilisation de notre véhicule uniquement pour les déplacements essentiels. À ce stade, et avec la réduction des activités, uniquement pour nous rendre à l’épicerie, à la pharmacie ou à une urgence sanitaire. Et même ainsi, il est vivement conseillé de se rendre dans les établissements les plus proches, donc dans de nombreuses occasions, nous n'aurons même pas à utiliser notre véhicule. Ainsi les véhicules qui circulent beaucoup moins souvent rechargent moins leur batterie, d’où les risques de panne. C’est aussi le cas pour les véhicules électriques qui doivent suivre des consignes particulières. Pour les motos, heureusement les consignes sont moins exigeantes. Dans le pire des cas, on peut facilement remplacer une batterie en consultant les spécialistes de la batterie moto.



Cette inactivité peut avoir un impact sur un élément clé comme la batterie de la voiture. L'âge du véhicule est un facteur important à prendre en compte. Avec les nouvelles voitures, il y a tellement d’électronique que même à l'arrêt, le véhicule consomme un minimum d'électricité pour garder tous les instruments en vie.

Une méthode rapide serait de déconnecter les câbles pendant la durée de l’immobilisation surtout si vous savez que votre véhicule va rester sans rouler durant une très longue période. Attention, pour certains véhicules modernes, cela entraînera la déconfiguration de l'électronique. Autre idée. Si vous ne souhaitez pas tout débrancher, la solution serait de rouler un minimum de 15 minutes une à deux fois par semaine. L’idéale est de rouler sur autoroute avec un moteur qui tourne autour des 2 000 tours minutes. C’est à cette vitesse de rotation que le moteur recharge le plus efficacement la batterie.

QU’EN EST-IL POUR LES VOITURES ÉLECTRIQUES

Dans le cas d'un véhicule électrique, il n'est pas nécessaire de le garder branché en permanence ou de l'avoir à 100% mais la batterie doit obligatoirement rester au-dessus des 10% pour éviter tout problème de drainage. Sinon, le meilleur moyen est d’aller faire un petit tour avec le véhicule au moins une fois par mois pour être certain qu’il soit toujours opérationnel.

Chez Tesla, c’est une autre école de pensée. Le constructeur californien demande à ses clients de brancher le véhicule pour éviter toute perte d’autonomie. Cela gardera également la batterie à une température optimale.

IL NE FAUT NON PLUS OUBLIER LES MOTOS!

Avec l’immobilisation plus ou moins forcée et avec le retour du beau temps, vos motos qui attendaient bien sagement dans le garage vont être bientôt de sortie. Vous pourriez cependant avoir des surprises au moment de les redémarrer. Après notre long hiver et nos semaines confinées, les batteries de ces joujoux pourraient bien être à terre. Pour éviter cela, avec la chaleur qui s’installe, planifiez quelques petits trajets de 30 minutes environ pour permettre la recharge de la batterie de votre moto. Si les sorties ne sont pas possibles, démonter votre batterie et utiliser un chargeur de batterie moto intelligent qui maintiendra un niveau de charge optimal en évitant que celle-ci se décharge ou se surcharge.

Bonne balade et restez protégé.