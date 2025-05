Remise en Forme Printanière : Votre Auto Après l'Hiver avec Speedy Auto Service

L’hiver peut être particulièrement éprouvant , non seulement pour nous, mais aussi pour nos véhicules. Le froid, la neige, le calcium et les routes en mauvais état provoquent une usure accélérée des composants de votre véhicule. Ces conditions rigoureuses peuvent entraîner des répercussions importantes sur sa performance, sa sécurité et sa durabilité.

Une fois le printemps arrivé, il est crucial de procéder à un entretien approndie de votre vehicule afin d’éviter des problèmes coûteux et de s’assurer que tout est en bonne condition pour un été sécuritaire au volant.

Chez Speedy Auto Service, nous sommes là pour simplifier cette démarche. Nos experts se chargent de diagnostiquer, réparer et préparer votre véhicule après les rigueurs de l’hiver.. Explorons ensemble les vérifications incontournables pour s’assurer que votre automobile a bien survécu à la saison froide et, au besoin, procéder aux ajustements nécessaires pour maximiser sa fiabilité.

Nous allons aussi nous pencher sur une étape qui assure la longévité de votre véhicule et qui lui permet de conserver une bonne valeur sur le marché ; le nettoyage du printemps.

Une inspection après l’hiver : pourquoi ?

S’il est devenu naturel de préparer nos véhicules pour affronter l’hiver, il est tout aussi important d’adopter une routine d’entretien une fois la saison froide terminée. Pourquoi ? Parce que l’hiver met nos voitures à rude épreuve, et les effets peuvent être plus conséquents qu’on ne le pense.

Par exemple, le sel utilisé pour déglacer les routes corrode la carrosserie et quantité de composants mécaniques. Les températures extrêmes affectent la batterie, les liquides et les différents conduits que l’on retrouve sous le capot. Quant aux routes, elles peuvent endommager les pneus, mais aussi la suspension et les freins.

À l’arrivée du printemps, ces dommages accumulés peuvent se traduire par des signes d’usure plus ou moins visibles sur votre véhicule.Si l’on ne procède pas aux réparations nécessaires, la détérioration des pièces peut s’accélérer, ce qui entraine des réparations plus coûteuses avec le temps. Et c’est sans compter que votre sécurité est toujours en jeu. Des freins qui sont moins efficaces, par exemple, peuvent vous réserver une mauvaise surprise l’été, en raison de l’hiver qui vient de se terminer.

L’entretien que l’on vous propose après l’hiver permet de détecter et de résoudre les problèmes précités avant qu’ils ne s’aggravent.

Vérification des freins | Photo : Speedy

Trois vérifications essentielles

Voici trois des vérifications essentielles à effectuer :

a) Les freins (plaquettes et disques)

L’hiver met le système de freinage à rude épreuve, entre l’exposition au sel, l’usure naturelle et les conditions de conduite difficiles. Voilà pourquoi, au printemps, il est important de vérifier son état. Il faut examiner l’usure des plaquettes, mais aussi des disques afin de voir si ces derniers doivent être ajustés ou remplacés.

Chez Speedy Auto Service, nous offrons un service complet d’entretien et de remplacement des freins. De plus, des promotions spéciales sur les services liés aux freins sont offertes à des périodes spécifiques de l’année.

b) La suspension

Après l’hiver, il est aussi important de jeter un coup d’œil aux composantes de la suspension. Ces dernières peuvent avoir été abîmées par le calcium , sans compter que quelque mois de conduite sous des conditions plus difficiles peut avoir accéléré l’usure naturelle de certaines pièces. Les nids-de-poule, entre autres, peuvent endommager les amortisseurs et les bras de suspension.

Si votre véhicule rebondit trop ou tire d’un côté, faites-le vérifier.

c) La batterie et les phares et feux

Enfin, si l’hiver peut être difficile sur une batterie, l’été peut l’être tout autant. La chaleur estivale constitue souvent l’ultime épreuve pour une batterie déjà fragilisée.. Chez Speedy Auto Service, une petite vérification ne nécessite que quelques secondes et peut vous éviter bien des soucis lors de la belle saison.

L’arrivée du printemps est aussi un bon moment pour examiner l’état des phares et des feux de votre véhicule, ainsi que du bon fonctionnement des lumières de freins et des clignotants. Est-ce que le filage est toujours bon, les connexions toujours solides ? Bref, vous voyez où l’on veut en venir.

Bien sûr, Speedy Auto Service peut procéder à toutes ces vérifications pour vous.. Notre objectif : vous garder sur la route avec un véhicule en parfaite condition.

L’importance de l’entretien esthétique

Enfin, comment ne pas vous laisser avec un conseil pratique susceptible de prolonger la vie de votre véhicule et lui permettre de conserver sa valeur sur le marché, soit le nettoyage du printemps.

L’objectif est simple : éliminer les résidus de sel et de calcium accumulés sous le véhicule. Ces derniers corrodent le châssis et les pièces métalliques. Un bon nettoyage printanier comprend un lavage de la carrosserie, mais aussi un nettoyage du dessous, un endroit qui est souvent négligé. Puis, contrairement à ce que plusieurs pensent, la fin du printemps et le début de l’été sont les meilleurs moments pour procéder à un traitement antirouille.

Conclusion

Comme vous le constatez, il y a plusieurs choses à vérifier au printemps afin de pouvoir profiter d’un modèle en parfaite condition l’été.

La bonne nouvelle ? Bien souvent, ces inspections n’identifient rien de majeur, surtout si vous adoptez une routine d’entretien saisonnière au printemps et à l’automne. Et lorsque des problèmes sont détectés, il s’agit généralement de réparations mineures et peu coûteuses, faisant partie de l’entretien régulier de votre véhicule.

Soyez certains de passer nous voir dans un centre Speedy pour faire examiner votre modèle et être prêt à profiter pleinement de l’été en toute sécurité.