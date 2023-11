Une Ferrari 250 GTO 1962, une légende automobile en soi, a été adjugée au prix de 51 705 000 $ US lors d’une vente aux enchères tenue par le groupe RM Sotheby’s.

Il s’agit du prix le plus élevé lors d’un encan public pour un exemplaire provenant de Maranello. Le plus incroyable, c’est que la firme responsable de la vente s’attendait à ce que les enchères grimpent au-delà des 60 millions, en raison du caractère particulier du modèle. En effet, il s’agit de la seule 250 GTO de la première série qui appartenait toujours à l’usine.

La récente vente, qui a eu lieu à New York, a battu un record d’encan établi en 2018 pour la 250 GTO, soit un prix de vente de 48,4 millions USD.

La Ferrari 250 GTO 1962, de profil Photo : RM Sotheby's

Quant à l’exemplaire qui vient de changer de mains, il s’agit d’une voiture de course mythique. Elle est en outre la seule GTO à avoir hérité d’une variante plus massive du moteur V12 Colombo de 4,0 litres, un bloc qu’elle a utilisé avec succès au début de sa carrière. La voiture a remporté une victoire de classe aux 1000 miles du Nurburgring en 1962, avant de participer aux 24 heures du Mans la même année avec les pilotes Lorenzo Bandini et Mike Parkes.

Le site Road & Track, qui a publié cette nouvelle, explique ce qui est arrivé à cette voiture.

« Aux 24 heures du Mans, après un détour dans un bac à gravier, la voiture a finalement abandonné l’épreuve au cours de la sixième heure en raison d’un ennui de moteur. En mai 1963, elle retournait chez Ferrari pour être convertie en GTO 3 litres avant d’être vendue à Pietro Ferraro. Ferrari a repris la voiture de course en échange en 1967, où elle a rapidement trouvé son chemin vers les États-Unis. Après quelques années d’errance, elle est entrée en possession d’un collectionneur de l’Ohio en 1985. C’est là que la voiture est restée au cours des décennies qui ont suivi. »

La Ferrari 250 GTO 1962, avant Photo : RM Sotheby's

Ce prix de 51,7 millions USD ne serait pas un record absolu, toutefois. Une 250 GTO aurait été vendue pour plus de 70 millions USD en 2016.

Quant à la voiture ayant été vendue le plus cher, la palme revient à la Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe. RM Sotheby’s l’a précédemment liquidée pour la somme de 144 millions.

La Ferrari 250 GTO 1962, intérieur Photo : RM Sotheby's

La Ferrari 250 GTO 1962, arrière Photo : RM Sotheby's