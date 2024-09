Stellantis a annoncé une suspension temporaire de quatre semaines de la production de la Fiat 500e dans son usine de Mirafiori à Turin, en Italie, à compter d’aujourd’hui, le 13 septembre.

Cette décision est le résultat d’un manque de commandes de voitures électriques sur le marché européen, selon ce que rapporte Reuters.

Un ralentissement généralisé du marché des véhicules électriques

Cette pause dans la production reflète un ralentissement plus généralisé des ventes de véhicules électriques (VE) à travers le monde. Plusieurs constructeurs, dont Stellantis, réévaluent actuellement leurs stratégies d’électrification. Les experts de l’industrie attribuent ce ralentissement à des politiques d’incitations écologiques incohérentes selon les différents marchés.

Un investissement stratégique pour améliorer les performances de la batterie

Malgré ce contretemps temporaire, Stellantis poursuit ses plans d’investissement avec une enveloppe de 100 millions d’euros (150 millions en devises canadiennes) dédiée à l’amélioration des performances des batteries de la Fiat 500e à l’usine de Mirafiori. De plus, la marque prévoit l’introduction d’une version hybride de la Fiat 500 entre 2025 et 2026, dans le cadre de sa stratégie à long terme.

Des plans à plus long terme

Stellantis ambitionne de transformer le complexe de Mirafiori en un centre mondial d’innovation pour la mobilité durable. Cependant, les syndicats réclament la revitalisation de l’usine avec le lancement d’un nouveau modèle abordable et produit en série.

Divergences entre Stellantis et le gouvernement italien

En Italie, le gouvernement a mis en place une initiative d’un milliard (devises américaines) pour encourager la transition vers des véhicules plus propres. Néanmoins, des divergences persistent entre Stellantis et le gouvernement concernant les meilleures stratégies d’incitation pour stimuler l’adoption des VE.

La Fiat 500e : une option abordable au Canada

La Fiat 500e reste une option abordable sur le marché canadien des véhicules électriques. Avec un prix de départ à 42 190 $, auquel on peut soustraire les incitatifs fédéraux et provinciaux, là où ils sont offerts, cela en fait le véhicule électrique le plus accessible au Canada.

La version canadienne de la Fiat 500e est équipée d’une batterie de 42 kWh, offrant une autonomie estimée à 227 km. Sa capacité de recharge rapide permet de récupérer 50 km d’autonomie en seulement cinq minutes. D’un poids d’environ 1361 kg, elle est le véhicule électrique à batterie le plus léger de son segment. Elle propose en prime le système Uconnect 5 pour la technologie embarquée et les fonctions multimédias.

L’avenir de Stellantis dans un marché en mutation

Alors que Stellantis traverse cette période difficile dans le marché des véhicules électriques, les observateurs de l’industrie s’intéressent à la façon dont l’entreprise va mettre en œuvre son investissement à Mirafiori et s’adaptera aux changements de politiques et aux dynamiques du marché. Le secteur automobile continue de réajuster ses stratégies de production pour répondre aux demandes actuelles en matière de véhicules électriques.