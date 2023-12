La Fiat 500e 2024 se vendra à partir de 39 995 $ au Canada

• La Fiat 500e 2024 marque le retour en Amérique de la 500 électrique.

La Fiat 500 électrique revient en Amérique du Nord avec le lancement de l’édition (Red) 2024, la première de plusieurs variantes qui vont apparaître dès le début de l’année 2024. Les premières livraisons de la voiture tout électrique se feront au Québec et en Colombie-Britannique, avant que d’autres provinces emboîtent le pas.

Le prix de départ de 39 995 $ est compétitif pour un véhicule électrique au Canada. Ensuite, on peut compter sur le rabais fédéral dans le cadre du programme iZEV, ainsi que des rabais provinciaux, le cas échéant, qui, ensemble, pourraient réduire le prix jusqu’à 12 000 $ (le chiffre pour les acheteurs du Québec), après avoir ajouté les taxes aux prix de vente. Le prix n’inclut pas les frais de transport et de destination (qui totalisent 2095 $).

À noter, la 500e est plus large et plus longue que l’ancienne 500 à essence, ce qui permet à Fiat de promettre une amélioration de l’espace intérieur et de la capacité de rangement. Sur le plan du design, la 500e est toujours reconnaissable, mais elle arbore de nouveaux éclairages à DEL à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’une calandre révisée et des poignées de porte e-latch. Le modèle est monté sur des jantes de 17 pouces.

La Fiat 500e édition (Red) 2024, trois quarts avant Photo : Fiat

Groupe motopropulseur de la Fiat 500e 2024

Le groupe motopropulseur entièrement électrique de la 500e délivre 118 chevaux et 162 lb-pi de couple, pour une autonomie estimée à 240 km. Le modèle est équipé d’une capacité de recharge de 85 kW, ce qui se traduit par un retour de 80 % du niveau d’énergie en environ 35 minutes sur une borne rapide. Les utilisateurs peuvent récupérer 50 km en seulement cinq minutes, selon Fiat.

Il est à noter que Fiat ne mentionne pas la possibilité de recharger la voiture via le système de connexion NACS de Tesla, qu’une majorité de constructeurs se sont engagés à adopter pour leurs véhicules. Stellantis n’est pas encore l’un de ces constructeurs. Nous verrons ce qu’il en est dans les prochains mois.

Une créature urbaine

Voici un argument de vente que nous pourrions voir plus souvent de la part des constructeurs alors qu’ils commencent tranquillement à introduire des véhicules électriques un peu plus modestes en fait de taille et de prix : avec ses 1361 kg (3000 livres), la nouvelle Fiat 500e est la voiture tout électrique la plus légère du segment, affirme Fiat. Si l’on ajoute à cela les modestes 118 chevaux et la très modeste autonomie de 240 km, on comprend que Fiat a clairement sacrifié l’autonomie et la puissance brute au profit d’une efficacité énergétique et d’une praticité optimales en milieu urbain, le terrain de prédilection de ce modèle.

En d’autres termes, la Fiat 500e ne sera pas un lièvre sur l’autoroute. L’accélération de 0 à 100 km est estimée en 8,5 secondes.

Le conducteur aura le choix entre trois modes de conduite : Normal, Range et Sherpa. Le mode Range active la conduite à une pédale pour une meilleure régénération des freins (et beaucoup moins d’efforts), tandis que le mode Sherpa signifie… en fait, pouvez-vous deviner ce que cela signifie d’après le nom ? Ce mode maximise l’efficacité énergétique pour guider les conducteurs en manque de jus vers leur destination, ou au moins vers la station de recharge la plus proche. Utile, certes, mais sachez que ce mode limitera votre vitesse maximale à 80 km/h.

« FIAT s’attaque aux véhicules électriques comme seule la marque italienne peut le faire : en combinant l’esprit “La Dolce Vita” d’une icône avec une mission de durabilité et de zéro émission. La 500e 2024 est une version moderne et technologique d’un classique bien-aimé, offrant une multitude de nouvelles fonctions de sécurité, tout en restant amusante à conduire et fidèle à ses racines. Essayez de ne pas sourire lorsque vous conduirez cette voiture. » – Olivier François, chef de la direction de FIAT et responsable marketing mondial de Stellantis

La Fiat 500e édition (Red) 2024, intérieur Photo : Fiat

À l’intérieur comme à l’extérieur, le design se veut étroitement lié au passé du modèle, mais modernisé et adapté à la réalité des véhicules électriques. Le design du tableau de bord, celui du bloc d’instruments (arrondi) et le volant à deux branches sont censés évoquer la 500 originale de 1957, mais l’affichage multimédia sur écran tactile de 10,25 pouces abrite le système Uconnect 5, auquel ont été ajoutés des contenus et des fonctionnalités propres à Fiat. Devant le conducteur se trouve un tableau de bord à affichage entièrement numérique sur une surface de sept pouces.

La 500e bénéficie également d’espaces de rangement supplémentaires dans la partie inférieure de la console centrale et à l’intérieur des panneaux de porte.

Les sièges ont également été redessinés (et comprennent des matériaux recyclés) et le siège du conducteur profite de six réglages. Les sièges avant sont chauffants.

La Fiat 500e édition (Red) 2024, sièges Photo : Fiat

Comme indiqué, le premier modèle 2024 de la Fiat 500e proposée en Amérique du Nord sera l’édition (Red). D’autres suivront, mais Fiat n’a pas encore donné de détails à leur sujet, si ce n’est qu’il s’agit d’une partie de ce qu’il appelle sa stratégie « Product Drop ». Le lancement de différentes variantes à tirage limité, avec différents thèmes et couleurs, se fera périodiquement au cours de l’année prochaine.

Et non, la 500e édition (Red) ne sera pas disponible uniquement en rouge ; les acheteurs pourront également choisir les coloris Tuxedo Black ou Glacier White.

La Fiat 500e est construite à l’usine d’assemblage de Mirafiori à Turin, en Italie.

La Fiat 500e édition (Red) 2024, trois quarts arrière Photo : Fiat