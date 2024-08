Ford annule son projet de VUS électrique à trois rangées

Ford a mis un terme à son projet de VUS électrique à trois rangées. Le manufacturier déclare qu’il se concentrera plutôt sur le développement de variantes hybrides dans les segments des gros VUS, même s’il reste engagé dans l'électrification de sa gamme de camionnettes.

On avait déjà vu Ford repousser le calendrier de lancement du futur utilitaire électrique à trois rangées de 2025 à 2027. Évidemment, la haute direction de la marque à l'Ovale bleu aurait décidé qu'il était plus sage de ne pas s'engager dans cette voie, dans le contexte actuel du marché.

Ce contexte est bien sûr la croissance rapide de la demande pour les modèles hybrides et hybrides rechargeables, qui s'accompagne d'un ralentissement de la croissance dans les segments tout électriques.

Ford donne en fait une explication plus ciblée de sa décision de mettre un terme à son projet de commercialiser un rival du Kia EV9. Le constructeur automobile explique que les coûts d'approvisionnement en matériaux pour les batteries ont joué un rôle important dans sa décision. On cite également une reconnaissance du fait que de nombreux consommateurs demandent désormais des VÉ abordables et non des gros SUV électriques. C'est ce qu'a déclaré l'entreprise dans un communiqué de presse :

« Les consommateurs de véhicules électriques d'aujourd'hui sont plus soucieux des coûts que les premiers adeptes, et considèrent les véhicules électriques comme un moyen pratique d'économiser de l'argent sur le carburant et l'entretien, ainsi que du temps en les rechargeant à la maison. » - Ford, dans un communiqué

Ford a ajouté qu'elle ne pensait pas pouvoir produire actuellement un véhicule électrique à trois rangées à un prix qui le rende accessible aux consommateurs et qui serait rentable en l'espace d'un an (une condition que Ford s'est fixée en ce qui concerne les véhicules électriques).

Ford poursuivra le développement des VÉ sur d'autres fronts, notamment avec l'introduction d'un fourgon commercial entièrement électrique en 2026, suivie de deux nouveaux modèles de camionnettes électriques en 2027. Dans l'ensemble, le constructeur automobile indique qu'il réduit de 10 % ses dépenses en matière de VÉ.