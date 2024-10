Ford a annoncé une diminution de 26 % de son bénéfice net pour le troisième trimestre, principalement en raison d'une charge pour le retard de certains modèles électriques. Ford a également révisé à la baisse sa projection de bénéfices pour l'ensemble de l'année, invoquant des inquiétudes liées aux coûts.

Hausse des revenus malgré tout

Malgré la baisse de son bénéfice net, Ford a vu ses bénéfices ajustés avant intérêts et impôts (EBIT) augmenter de 16 %, atteignant 2,6 milliards USD. Les revenus de l'entreprise ont, quant à eux, progressé de 5 % pour atteindre 46 milliards USD.

Révision des prévisions de bénéfices pour l’année

Désormais, Ford s’attend à un EBIT ajusté de près de 10 milliards USD pour l’année, en baisse par rapport aux prévisions antérieures qui tablaient sur un bénéfice pouvant atteindre 12 milliards USD. Lawler a souligné que l’entreprise a réalisé des réductions de coûts de 2 milliards USD cette année, mais que ces économies sont compensées par l’inflation et des dépenses accrues en matière de garantie.

Améliorations en matière de coûts et de qualité

Ford a récemment ajusté son système de bonification des dirigeants pour mieux aligner les récompenses financières sur des critères de coûts et de qualité. Ce changement a déjà apporté des résultats encourageants, surtout au niveau des lancements et des véhicules dans leurs trois premiers mois de service.

Ford F-150 2024 | Photo : D.Heyman

Performance des divisions : Ford Pro en hausse, Model « e » en baisse

L'analyse des performances des différentes divisions de Ford révèle des tendances contrastées. Ford Pro, le secteur des véhicules commerciaux, affiche une santé robuste avec une hausse de 9,7 % de ses bénéfices, atteignant 1,8 milliard USD. En revanche, le secteur Ford Blue, dédié aux véhicules à combustion, subit un recul de 5,3 % avec des bénéfices de 1,6 milliard USD. La division électrique Model e, quant à elle, continue d'enregistrer des pertes, s'élevant à 1,2 milliard USD ce trimestre. Malgré une amélioration de 7,9 % par rapport à l’an dernier, ces résultats soulignent les défis de la transition vers l'électrification pour Ford. Il est toutefois important de noter que la forte performance de Ford Pro permet de compenser en partie les pertes de Model e, montrant la capacité du groupe à diversifier ses sources de revenus

Augmentation du flux de trésorerie et perspectives pour 2024

Les bénéfices de Ford Credit ont bondi de 52 %, atteignant 544 millions USD, tandis que le flux de trésorerie disponible ajusté de Ford a augmenté de 2 milliards USD, s’établissant à 3,2 milliards USD pour le trimestre. Le constructeur maintient par ailleurs sa prévision de flux de trésorerie disponible ajusté pour l’année, entre 7,5 et 8,5 milliards USD.

Les actions de Ford ont perdu 6 % dans les échanges après la clôture.

Le mot de la fin

Bien que Ford continue de montrer des signes de croissance et d’amélioration financière, les défis liés aux coûts, en particulier ceux de garantie, nuisent à son potentiel de rentabilité.

Les ajustements entrepris, notamment en matière de réduction de coûts et de qualité, pourraient cependant offrir des perspectives financières prometteuses pour l’avenir.