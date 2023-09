Ford développe un système qui détecte les feux de freinage

Ford vient de déposer une demande de brevet pour un système qui est capable de détecter les feux de freinage. Si la chose peut sembler un peu bizarre, on comprend qu’il y a une raison précise pour laquelle on s’intéresse à la chose.

La demande de brevet a été publiée par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO = United States Patent and Trademak Office) le 14 septembre 2023, mais elle a été déposée en mai dernier.

L’objectif du système, explique Ford, serait de contribuer à améliorer les performances des systèmes d’aide à la conduite et, potentiellement, des futurs véhicules à conduite autonome.

Ces derniers seront bien sûr équipés de caméras et de lidar pour scanner la route devant. Le rôle du logiciel développé par Ford sera d’interpréter le travail de ces outils pour déterminer si les feux de freinage d’un véhicule sont allumés. Ford fait également mention de modes jour et nuit, avec différentes stratégies logicielles pour détecter la lumière et identifier correctement les feux d’arrêts qui sont allumés.

Selon la compagnie, un tel système pourrait aider les voitures autonomes à déterminer avec plus de précision le moment où elles peuvent se déplacer en toute sécurité. Il pourrait, par exemple, empêcher une voiture d’accélérer si le feu passe au vert alors que les véhicules qui la précèdent n’ont pas encore commencé à avancer.

Voilà qui est intéressant, car la détection des feux de freinage aurait préséance sur la détection du feu de circulation qui passe au vert, le signal attendu par la voiture pour accélérer. Il pourrait également être utile si les feux de circulation ne fonctionnent pas ou pour repérer les feux de freinage du véhicule qui nous précède et intervenir en cas de distraction.

Évidemment, avec de tels dépôts de demande de brevet, on parle surtout d’idées qui sont mises de l’avant, mais rien ne garantit qu’elles se retrouvent un jour sur les véhicules. Cependant, l’idée est plutôt géniale ici, ce qui laisse croire que cette technologie, si elle se montre efficace, pourrait bien servir à améliorer la sécurité des futurs véhicules à conduite autonome.

Système de détection des feux de freinage Photo : Ford