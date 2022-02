Jusqu’à quel point êtes-vous prêts à attendre un véhicule que vous souhaitez lorsqu’il y a des listes d’attentes et qu’en plus, un concours de circonstances fait que sa livraison est sans cesse retardée ?

C’est la question que doivent se poser des centaines, voire des milliers de gens qui ont réservé un exemplaire du Ford Bronco. Après avoir manifesté un intérêt puis effectué une réservation avant même que les premiers modèles soient produits, ils ont dû attendre les délais prescrits et doivent maintenant composer avec des facteurs impondérables comme la pénurie des puces électroniques.

Le site Automotive News, qui rapporte la nouvelle concernant les exemplaires en attente d’être terminés, raconte l’histoire d’un futur propriétaire, Tyler Schanzmeyer, qui a vu sa date de livraison être repoussée cinq fois. On lui promet son véhicule pour avril alors qu’il l’a commandé il y a un peu plus de deux mois déjà. Oh, le modèle est construit, mais il lui manque des pièces, si bien qu’il repose dans une cour au Michigan où la neige s’accumule sur lui.

Évidemment, le type s’inquiète de voir son véhicule être exposé aux intempéries. « Sa valeur régresse avant même que j’en prenne livraison », a-t-il expliqué aux gens d’Automotive News.

Ironiquement, l’endroit où les Bronco sont entassés est le même qui en avait reçu quantité d’exemplaires l’été dernier lorsque des problèmes de toit avaient entaché les débuts du modèle… et retardé les premières livraisons.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : YouTube (kenstevens5150) Des Ford Bronco attendent au Dirt Mountain

Ford a confirmé que le problème était relié à la pénurie de puces électroniques. Son objectif est de livrer les quelques milliers d’exemplaires en attente au cours des trois prochains mois.

« La pénurie mondiale de semi-conducteurs continue d’affecter les usines nord-américaines de Ford, ainsi que les constructeurs automobiles et d’autres industries dans le monde. En coulisses, nos équipes ont travaillé sur la façon de maximiser la production, avec un engagement continu à construire chaque véhicule à forte demande pour nos clients avec la qualité qu’ils attendent. Notre objectif est d’avoir tout mis à jour dans les 90 prochains jours, en fonction de la disponibilité des puces », a déclaré Said Deep, porte-parole de Ford, via un courriel envoyé au site Automotive News.

La situation ne touche pas que Ford, il faut le rappeler. Cependant, dans le cas du Bronco, on dirait que la guigne s’acharne sur le modèle. S’il y a une chose dont Ford n’a pas besoin, c’est bien de cela.