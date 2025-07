La cheffe de la direction de Ford du Canada, Bev Goodman, a déclaré hier que le gouvernement fédéral devrait éliminer ses cibles relatives à la vente de véhicules électriques, car l’appétit des consommateurs ne correspond pas du tout aux exigences du gouvernement.

« Les objectifs concernant les véhicules électriques doivent être alignés sur ce que veulent les consommateurs, et ceux-ci se sont exprimés », a-t-elle déclaré lors du Sommet automobile canadien (Canada Automotive Summit), organisé à Vaughan, en Ontario, par l’Association des fabricants de pièces automobiles.

Bev Goodman a déclaré que les ventes de véhicules électriques de Ford ont fondu de manière importante au début de l’année 2025, après que le rabais fédéral de 5000 $ à l’achat ait été éliminé

Ford Canada ne publie pas les résultats de ses ventes mensuels ou trimestriels, mais les chiffres montrent que les ventes de véhicules zéro émission ont chuté à 20 878 véhicules en février et en mars à travers l’industrie, ce qui représente une baisse de 44,2 % par rapport aux deux mêmes mois de l’année précédente, selon Statistique Canada.

Les ventes de véhicule zéro émission pour février et mars ont représenté 6,6 % des ventes totales de véhicules au Canada, ce qui est loin de répondre aux exigences du gouvernement en matière d’adoption.

Il faut spécifier que plusieurs avaient devancé leurs achats en raison de la réduction du rabais qui était prévue au Québec au début de janvier, ce qui gonfle peut-être un peu les chiffres, mais n’empêche, il est évident que le retrait des incitatifs a fait mal.

Une borne Electrify Canada | Photo : Electrify Canada

Les objectifs du gouvernement fédéral imposés par la loi exigent que les véhicules zéro émission représentent 20 % des ventes des constructeurs pour l’année modèle 2026, 60 % en 2030 et 100 % en 2035.

C’est là que Ford voit la chose impossible, et elle n’est pas la seule entreprise à le croire, selon ce que d’autres nous ont confié sous le couvert de l’anonymat.

Bev Goodman a déclaré que sans les incitatifs et autres mesures qui permettent et aident les Canadiens à passer à l’électricité, comme l’infrastructure de recharge, Ottawa n’est pas en mesure d’atteindre ses objectifs « très ambitieux ». Il en va de même pour les mandats provinciaux en matière de véhicules électriques en vigueur au Québec et en Colombie-Britannique.

« En fin de compte, si ces mandats sont maintenus, ils auront un impact négatif sur l’industrie. Cela exercera une pression à la baisse sur les ventes de véhicules, une pression à la hausse sur les prix, et ce sont là de réelles préoccupations pour les consommateurs et l’industrie dans son ensemble ».

Comme le rapporte le site Automotive News, Bev Goodman a déclaré que Ford et d’autres constructeurs qui fabriquent des véhicules au Canada collaborent avec Ottawa pour obtenir l’abrogation de la législation.