Le chef de la direction de Ford, Jim Farley, n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a décrit les véhicules électriques (VE) chinois comme une « menace existentielle », soulignant leur avance rapide sur le marché. Cette déclaration est survenue après qu’il ait testé un VUS de la marque chinoise Changan lors d’une évaluation de la concurrence lors d’une visite là-bas.

Un choc inattendu pour les dirigeants de Ford

En début d’année 2023, Jim Farley et John Lawler, directeur financier de Ford, se sont rendus en Chine pour essayer un VUS électrique du constructeur Changan Automobile, avec qui Ford détient une coentreprise. Ce qui s’annonçait comme un simple essai routier s’est rapidement transformé en une prise de conscience marquante pour les deux dirigeants. Selon le Wall Street Journal, John Lawler, assis aux côtés de Farley, a lâché une phrase lourde de sens : « Jim, ce n’est plus comme avant. Ces gars-là ont une longueur d’avance sur nous. »

Jim Farley, PDG de Ford | Photo : Ford

Une menace existentielle pour Ford

Le choc de cette découverte a été tel que Jim Farley aurait qualifié la situation de « menace existentielle » en discutant avec John Thornton, membre du conseil d’administration de Ford et ancien dirigeant de Goldman Sachs. Bien que le modèle précis de Changan n’ait pas été révélé, l’essai a suffi pour secouer la direction de Ford.

Les véhicules électriques chinois, une menace qui plane

Avec l’essor impressionnant des constructeurs chinois dans le secteur des véhicules électriques, les entreprises occidentales se trouvent face à un défi de taille. Si les tarifs douaniers sur les véhicules électriques chinois offrent une protection temporaire à Ford, l’avancée technologique de ces modèles inquiète sérieusement le constructeur américain.

Ford Mustang Mach-E GT | Photo : D.Heyman

Une réponse stratégique mitigée

Malgré cette menace, Ford avance prudemment avec son expansion dans le domaine des véhicules électriques. Jim Farley a récemment annoncé que Ford lancerait un véhicule électrique à 30 000 $ US d’ici 2027. Ce véhicule plus petit sera conçu pour concurrencer les modèles chinois et devrait être rentable. Cependant, Ford a revu à la baisse certaines de ses ambitions dans le domaine des véhicules électriques.

Recul sur les ambitions électriques en Europe

En juillet, Ford a annoncé que ses plans de devenir entièrement électrique en Europe d’ici 2030 n’étaient plus réalisables. La marque continuera donc à proposer des véhicules à moteur thermique, hybrides et électriques dans ce marché. En août, la marque a également annulé ses projets de production d’un VUS électrique à trois rangées prévu pour 2025 et a repoussé la sortie d’une camionnette électrique (la deuxième génération du F-150 Lightning) de 2025 à 2027.