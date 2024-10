• Le président de Ford, Jim Farley conduit une voiture électrique chinoise depuis des mois, et il l’adore.

Cette nouvelle contient son lot d’ironie, mais elle démontre une chose à propos des véhicules électriques chinois ; ils sont plus avancés que la majorité des gens peuvent l’imaginer.

C’est du moins l’opinion du grand patron de Ford, Jim Farley. Le chef de la direction du constructeur de Dearborn a admis récemment qu’il conduisait depuis des mois une Xiaomi SU7 fabriquée en Chine et qu’il ne voulait pas cesser de le faire.

« Ces deux dernières années, j’ai fait deux voyages en Chine qui ont été de véritables révélations. Le dernier concernait le produit Xiaomi. En Occident, nos compagnies de téléphonie mobile n’ont pas de divisions automobiles. Mais en Chine, Huawei et Xiaomi, les deux plus grandes entreprises de téléphonie mobile, sont présentes dans chaque véhicule fabriqué », a-t-il déclaré lors d’une entrevue publiée lundi sur la chaîne YouTube Everything Electric Show, une baladodiffusion consacrée aux véhicules électriques.

Xiaomi, l’un des plus grands fabricants chinois de téléphones intelligents et de scooters électriques, a dévoilé sa première voiture, la SU7, à la fin de l’année 2023. Elle a fait l’objet d’une très forte demande, la totalité de la production de 2024 ayant été vendue en 24 heures. Actuellement, les gens doivent attendre six mois avant de mettre la main sur un modèle.

« Xiaomi est un géant de l’industrie et une marque grand public bien plus puissante que la plupart des constructeurs. Je n’aime pas trop parler de la concurrence, mais je conduis une Xiaomi. Nous en avons commandé une qui a fait le trajet de Shanghai à Chicago et je la conduis depuis six mois maintenant, et je ne veux pas m’en départir », a ajouté Farley

Jim Farley, lors de l'émission Everything Electric Show | Photo : YouTube (Everything Electric Show)

Pour clarifier ses propos, Jim Farley y est allé d’une déclaration sur la plateforme X, expliquant pourquoi il a louangé Xiaomi.

« J’essaie de conduire tous les véhicules contre lesquels nous sommes en concurrence. C’est ce que j’ai fait tout au long de ma carrière. Les fiches techniques nous en disent beaucoup, mais partiellement. Il faut s’installer derrière le volant pour vraiment comprendre la concurrence si on veut la devancer. »

Les propos de Jim Farley ajoutent du poids aux analyses d’experts qui affirment que les fabricants chinois ont des années d’avance sur leurs rivaux américains et européens lorsqu’il est question de la technologie des batteries, l’intégration des logiciels, la recharge et l’autonomie avec les véhicules électriques.

Voilà assurément une des raisons pour laquelle des tarifs ont été levés en Amérique du Nord et en Europe sur les véhicules électriques chinois. Car, au-delà de leurs prix plus alléchants en raison des subventions gouvernementales accordées par les autorités là-bas, on craint assurément que leur technologie, qui pourrait davantage séduire les acheteurs, vienne nuire aux constructeurs occidentaux.

Reste à voir si Ford pourra apprendre quelque chose de l’expérience de Jim Farley afin d’appliquer cela à l’évolution de ses véhicules électriques.