Depuis ses débuts il y a une dizaine d’années, la version Raptor du Ford F-150 domine un segment auquel elle a donné naissance, soit les camionnettes de haute performance en matière de conduite hors route.

Cette année, un concurrent se pointe sur le marché, soit le Ram 1500 TRX. Pour Ford, c’est l’occasion parfaite de rappliquer et dans l’univers des camionnettes, tout est une question de perception. Il faut donc offrir plus que l’ennemi, pratiquement à tout prix.

Nonobstant ce phénomène de guerre qui existe entre les marques, le nouveau Raptor profite d’améliorations significatives. Une version R encore plus performante est même attendue un peu plus tard ; c’est elle qui va ultimement faire saliver les amateurs. Voici un peu ce que Ford nous a réservé avec cette troisième génération.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Ford F-150 Raptor 2021, profil

La mise à jour la plus remarquable est sans doute le passage des ressorts à lames à un système de ressorts hélicoïdaux à l’arrière. Ces derniers ont une longueur de 24 pouces, soit 0,4 pouce de plus que ceux du Ram TRX. Ce changement permet aux roues arrière un plus grand débattement, soit jusqu’à 15 pouces, en plus d’offrir une meilleure articulation des roues. Le débattement est aussi amélioré à l’avant, soit jusqu’à 14 pouces, lorsque des pneus de 35 pouces équipent le modèle.

D’autres améliorations ont été apportées aux amortisseurs, notamment. Ces derniers fonctionnent de concert avec la nouvelle suspension à cinq bras et ils sont les plus grands jamais installés sur le Raptor. Ils permettent un meilleur contrôle et ils promettent une plus grande durabilité, en particulier lors d’impacts violents.

Le Ford F-150 Raptor 2021 sera livrable avec des pneus tout-terrain BFGoodrich K02 de 35 ou de 37 pouces, une première dans ce dernier cas en ce qui concerne un camion léger. Opter pour les pneus de 35 pouces permet de profiter d’une garde au sol de 12 pouces (0,2 de plus que le TRX), d’un angle d’approche de 31 degrés (0,8 au-dessus du TRX) et d’un angle de sortie de 23,5 degrés (identique à celui du TRX). En y allant avec les pneus de 37 pouces, la garde au sol passe à 13,1 pouces, l’angle d’approche à 33,1 degrés et l’angle de sortie à 24,9 degrés.

Photo : Ford Ford F-150 Raptor 2021, arrière

Quantité d’autres fonctions hautement technologiques seront accessibles aux conducteurs, dont des dispositifs permettant la conduite autonome hors route, y compris un régulateur de vitesse à bas régime. Une fonction vous permettant de conduire à un seul pied est même offerte pour vous simplifier la vie ; l’accélérateur pour avancer, lever le pied de ce dernier pour ralentir.

Malheureusement, même si on sait que le V6 EcoBoost de 3,5 litres sera de retour sous le capot, Ford n’a pas divulgué de chiffres concernant la puissance qu’il va proposer. On peut s’attendre à quelque chose près de 500 chevaux, mais pour concurrencer le Ram 1500 TRX, il faudra regarder du côté de la version R qui est appelée à recevoir le V8 suralimenté de 5,2 litres de la Shelby GT500.

Nous vous reviendrons avec plus de détails lorsque ces derniers seront partagés par la compagnie, mais ce qu’on voit s’annonce intéressant.