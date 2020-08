En optant pour le V6 EcoBoost de 3,5 litres avec l’actuelle génération du F-150 Raptor, Ford a joué la carte du « raisonnable ». Cependant, avec Ram qui vient de lancer un concurrent déjanté à moteur V8 de 702 chevaux (on vous présente le 1500 TRX), Ford a comme pas trop le choix de riposter.

Surtout que la prochaine génération du Raptor doit se pointer l’an prochain. Ainsi, selon une rumeur qui n’a pas mis de temps à circuler, le V8 suralimenté de 5,2 litres de la Mustang GT500 pourrait bien aussi trouver refuge sous le capot de la prochaine génération du Raptor. Lui aussi propose plus de 700 chevaux. En fait, on parle d’une cavalerie qui se situerait entre 725 et 750 forces.

L’information à cet effet a été confiée au site The Drive par une source anonyme qui aurait parlé à un « informateur bien informé » chez Ford. Si cela se concrétise, c’est un gain de 300 chevaux qui attend la nouvelle génération de modèle.

Ce qui donne du poids à cette nouvelle, outre la source mentionnée, c’est ce que Ram vient de proposer, de toute évidence. On imagine mal Ford ne pas réagir, surtout qu’elle vient de lancer une guerre avec Jeep, une autre division du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles), avec le lancement du Bronco.

Aussi, outre une nouvelle mécanique plus puissante, on peut s’attendre à une kyrielle d’améliorations avec le prochain Raptor qui ne voudra pas s’en laisser imposer par le Ram 1500 TRX.

« Honnêtement, on a réagi dès qu’on a su que Ram installait le moteur Hellcat dans le TRX », a déclaré une personne au courant du dossier au site The Drive. Comme le souligne la publication d’ailleurs, de récentes photos d’espionnage suggèrent également que Ford va adopter une approche à ressorts hélicoïdaux à l’arrière.