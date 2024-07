Ford rappelle 30 735 Mustang pour un problème de direction

Ford vient de procéder à un rappel important de la Mustang, le deuxième en quelques semaines. Alors que le premier concernait des unités de la nouvelle génération (2024), le deuxième concerne 30 735 exemplaires de l’ancienne mouture, et plus précisément des années 2022 et 2023. Ces derniers pourraient présenter des problèmes de direction.

Il n’est pas précisé si ce sont les versions à moteur 4-cylindres ou V8 qui sont visées, ce qui signifie que l’ensemble de la gamme doit être concernée. Le problème, pour vous simplifier ça, c’est que le mécanisme de direction pourrait avoir été mal calibré. Puisque ces Mustang utilisent une direction électronique, un capteur défectueux pourrait faire tourner le volant d’un côté ou de l’autre lorsque le conducteur essaie d’effectuer une manœuvre.

Jusqu’à quel point ? Ce n’est pas clair. Ford indique simplement que le volant peut « tourner d’un côté à l’autre contre la volonté du conducteur. »

Le constructeur a ouvert une enquête sur ce problème à la fin du mois de mai, après avoir été informé par un fournisseur de problèmes liés au volant. Ford a connaissance de deux réclamations de garantie qui pourraient être liées à cette situation.

Heureusement, la compagnie n’a connaissance d’aucun accident en lien avec ce problème.

Et la bonne nouvelle, c’est que le remède va être simple. Les concessionnaires Ford vont installer une mise à jour du module de commande de la direction assistée de la Mustang.

La notification aux propriétaires individuels sera envoyée à partir du 5 août, mais les concessionnaires sont informés au moment d’écrire ces lignes.

Pour Ford, qui a détenu le titre pour le nombre de rappels en 2022 et en 2023, il s’agit d’une 32e campagne du genre depuis le début de 2024.