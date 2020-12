Verra-t-on une Ford Mustang à traction intégrale ?

Depuis quelques années, le sujet revient de temps en temps sur la table ; est-ce que la Ford Mustang profitera un jour d’une traction intégrale ? Bien sûr, la firme à l’ovale bleu ne promet rien lorsqu’on lui pose la question, mais lors d’une entrevue récente d’un de ses dirigeants, la chose n’a pas été écartée du revers de la main.

En fait, récemment, l’idée a été présentée au directeur de la marque Mustang, Jim Owens, lors d’une entrevue avec le site Ford Authority. Sa réponse permet de spéculer.

« Comme vous le savez, la Dodge Challenger a une transmission intégrale. Nous sommes toujours à la recherche de différents moyens d’augmenter la performance, mais nous n’avons rien à annoncer pour le moment. » - Jim Owens, directeur de la marque Mustang chez Ford

Dans sa réponse, il y a un élément intéressant ; il cite la Dodge Challenger qui offre cette option depuis deux ans maintenant. Or, si Ford croit qu’elle perd des ventes de ce côté et qu’elle pourrait attirer plus d’acheteurs avec une Mustang à traction intégrale, elle va assurément étudier la question de près.

Quant au type d’approche que le rouage intégral pourrait prendre, là aussi, la spéculation est pour l’instant notre seule alliée. Il ne serait pas impossible qu’on y aille avec une solution électrique, comme c’est le cas avec le VUS Mustang Mach-E qui s’apprête à faire ses débuts. Et on sait que l’hybridité est sur la table en ce qui a trait à l’avenir de la Mustang.

Avant de le savoir, il faudra toutefois patienter, car la prochaine génération de la Mustang est attendue quelque part en 2022 comme modèle 2023.