Une bonne nouvelle attendait les travailleurs de l’usine Ford d’Oakville, en Ontario ; la compagnie vient d’annoncer qu’elle allait investir 2,3 milliards pour rénover l’usine afin qu’elle puisse construire des camionnettes ultras robustes de la série Super Duty, ainsi qu’une section consacrée à l’emboutissage sur le site.

Le chef de la direction de Ford, Jim Farley, a déclaré que les usines américaines qui produisent la camionnette Super Duty tournent à plein régime et qu’elles n’arrivent pas à répondre à la demande. L’augmentation de la production à Oakville va permettre à Ford d’accroître sa capacité pour « répondre aux commandes importantes », a-t-il ajouté. Ford assemble déjà des modèles Super Duty en Ohio et au Kentucky.

Et si l’on parle d’une bonne nouvelle pour les travailleurs, c’est que ces derniers devaient être à l’arrêt pour trois ans. En effet, l’usine, qui produisait entre autres le Ford Edge, devait être rénovée pour assembler un VUS électrique à trois rangées. Initialement, la production devait être lancée en 2025, mais elle a été reportée à 2027, dans la foulée des retards planifiés que l’on voit à travers l’industrie pour certains plans tout électriques.



C’est donc dire que les travailleurs vont retrouver du boulot plus rapidement.

Ford prévoit une capacité initiale totalisant environ 100 000 camionnettes Super Duty par année.

L'usine Ford à Oakville, en Ontario | Photo : Ford

La compagnie n’a pas fourni de détails concernant la suite des choses pour l’usine d’Oakville au-delà de 2026, mais elle a déclaré que les rénovations actuelles lui permettraient d’être « entièrement flexible », soit capable de construire des camionnettes Super Duty équipées de différents groupes motopropulseurs.

Le syndicat Unifor, qui représente les travailleurs de l’usine, a déclaré que le changement de cap pour Oakville « répondait » aux préoccupations du syndicat concernant la période de rénovation de deux ans qui était « trop longue, trop perturbatrice et trop préjudiciable pour être acceptée. »

« En travaillant avec nos syndicats locaux et les dirigeants de l’entreprise, nous sommes parvenus à un accord qui permettra non seulement à nos membres de reprendre le travail plus rapidement, mais qui protégera également leurs emplois à l’avenir », a déclaré Lana Payne, la présidente d’Unifor, via un communiqué.

Et comme le rapporte le site canadien du groupe Automotive News, l’augmentation de la production de camionnettes va créer des emplois à travers la chaîne d’approvisionnement, notamment 150 au complexe de moteurs de Ford à Windsor, en Ontario, et environ 70 à l’usine de camions du Kentucky, ainsi que 70 autres dans les usines de composants américaines.

Ford a déclaré qu’elle prévoyait toujours assembler son VUS électrique à trois rangées à compter de 2027, mais elle n’a pas précisé à quel endroit.