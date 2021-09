Auto123.com présente son guide d’achat pour les pneus d’hiver pour 2021-2022. Aujourd’hui, les pneus d’hiver pour voitures et petits VUS. À voir aussi, notre Guide des meilleurs pneus d’hiver pour grands VUS et camionnettes au Canada en 2021-2022 Ça y est! On y est revenu! Malgré un des plus beaux étés jamais vécus, le spectre de la saison froide se pointe à l’horizon de nouveau nous forçant (déjà !) à penser à nos pneus d’hiver. Et cela, malgré des températures dépassant largement la moyenne annuelle traditionnelle. Que peut-on y faire? Si l’on veut continuer à se déplacer en toute sécurité et en toute quiétude, il faut penser à ce rituel peu agréable, mais si important, d’équiper nos voitures et camionnettes de pneus appropriés aux déplacements hivernaux. Notre pays étant si vaste, nous devons considérer la région où chacun de nous vivons. Évidemment, l’est du pays, surtout le Québec et les Maritimes, est plus fortement touché par les tempêtes de neige et le froid, deux facteurs qui affectent l’adhérence sur les routes. Toutefois, toutes les parties du Canada, à quelques exceptions près, peuvent être touchées par cette saison froide. De là le besoin d’avoir de pneus appropriés. Certains les appelleront « pneus à neige », d’autres « pneus d’hiver ». Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Les meilleurs choix

L’année dernière, nous avions créé un grand tableau de presque tout ce qui était disponible sur notre marché en matière de pneus d’hiver, et ce tant pour les automobiles que les camionnettes. Il faut dire qu’il y avait aussi plusieurs nouveaux produits qui faisaient leur apparition sur le marché. Il était alors plus difficile de déceler lesquels se distingueraient en usage réel. Cette année, pour la saison 2021-2022, il n’y a pas tant de « grandes » nouveautés sur le marché, à part le Nokian Hakkapelliitta 10. Par contre, nous avons eu la chance de mettre à l’épreuve la majorité des nouveaux pneus de l’année dernière dans le quotidien, et ce avec des véhicules privés ou des véhicules de presse. Toutefois, aussi ironique que cela puisse paraître, le Québec n’a pas connu un hiver typique. Il a été plus doux qu’à l’habitude, avec plus de neige, mais moins de froids causant le gel des routes. Qu’importe, nous avons voulu vous signaler quels ont été les pneus qui nous sont apparus comme étant les plus performants dans une des régions où les conditions sont parmi les plus exigeants, non seulement au pays, mais aussi au monde. Malgré le fait que plusieurs publications européennes fassent grand état des performances de certains pneus sur le Vieux Continent, rien ne peut se comparer aux conditions hivernales très changeantes de l’est du Canada. Notez que la plupart des marques mentionnées sont déjà bien connues des consommateurs. À voir aussi : Devriez-vous acheter un deuxième ensemble de roues pour l’hiver? À voir aussi : Les pneus 4 saisons homologués hiver, un bon choix? À voir aussi : Les pneus cloutés, un bon choix?

Une pénurie à l'horizon ?

Au moment d’écrire ces lignes, une importante rumeur voulant qu’il puisse y avoir une pénurie de pneus d’hiver dès l’automne qui vient. Selon Anthony Jolicoeur, de Pneus à Rabais, et Raymond Cadieux, représentant chez GT Radial, ce sont les coûts des conteneurs que les importateurs doivent assumer (qui sont passés de quelques 3 500 $ US à 23 000 $ US !) et les difficultés de transport (pénurie de camionneurs) qui seraient responsables de cette éventuelle pénurie, surtout dans le cas des pneus provenant d’Asie. Si vous n’agissez pas rapidement, vous risquez donc de vous retrouver avec ce qui reste dans les entrepôts, soit des pneus haut de gamme très coûteux… et encore, s’il en reste ! Ajoutons que, chaque année, de nouvelles marques, surtout asiatiques, font leur apparition avec des promesses qui n’ont jamais été vérifiées chez nous. Il en sera question vers la fin du reportage, mais, au départ, mieux vaut se fier aux noms bien connus. À voir aussi : Les meilleurs pneus d’hiver pour voitures au Canada en 2020-2021

Nokian Cette marque finlandaise demeure celle qui se distingue fortement des autres marques de pneus d’hiver au pays. Ses produits Hakkapeliitta ont acquis une grande réputation auprès des automobilistes, surtout au Québec, grâce à leur adhérence dans la neige et sur la glace. Disponibles en versions caoutchouc sur glace ou cloutées, les anciens Hakkapeliitta 9 (maintenant remplacés par les Hakkapeliitta 10) ont déjà fait leurs preuves sur nombre de véhicules de tous gabarits. Parmi les pneus testés, un jeu de Hakka 9 (comme on les appelle familièrement) a été installé sur une Volkswagen Golf récente utilisée en Abitibi, une région reconnue pour ses tempêtes de neige impressionnantes et ses routes glacées. En aucun moment, la conductrice et son conjoint n’ont senti aucune perte de contrôle du véhicule, dans quelque circonstance que ce soit. Précisons que, pour la circonstance, ces pneus étaient cloutés. Notez que je ne recommande pas cette solution (le cloutage) dans les régions urbaines, où les stationnements souterrains interdisent cette formule afin de ne pas endommager le revêtement de ciment. Cette année, Nokian nous propose donc la version 10 de l’Hakkapeliitta et elle sera disponible pour toutes les grandeurs populaires (incluant une version dite « EV » pour voitures électriques). Nous comptons installer un jeu de ces pneus sur un pickup Ram tout neuf (mais pas en version cloutée). Connaissant déjà les grandes caractéristiques du Hakka 9, nous sommes sûrs que la version 10 fera aussi bien, sinon mieux que sa prédécesseure. À voir aussi : Nokian présente son nouveau pneu Hakkapeliitta 10 pour l’hiver prochain

Pour ceux qui préconisent des pneus sans clous affichant une performance semblable à ceux-ci, rappelons que les R3 de Nokian ont surpris plus d’un utilisateur, surtout sur la glace. Nous les avons testés sur un Nissan Xterra en Abitibi, où ils se sont avérés nettement plus efficaces que des BF Goodrich All Terrain KO2 utilisés ultérieurement. Ils se sont aussi avérés plus efficaces sur un Dodge Durango utilisé régulièrement (en hiver) sur l’autoroute ralliant Saint-Jean-sur-Richelieu à Montréal, une route reconnue pour être glissante et traîtresse en hiver ! Bien qu’il s’agisse d’un VUS à traction intégrale, les R3 se sont distingués par leur adhérence sûre et leur stabilité sur la route.

En passant, parmi les nombreux automobilistes à qui nous avons conseillé les Nokian d’hiver dans le passé, la plupart n’ont pas hésité à vanter leur usure très modérée. Par ailleurs, si votre budget est plus limité, n’oubliez pas que les pneus d’hiver Nordman sont basés sur d’anciens modèles de Nokian Hakkapeliitta !