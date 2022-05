Ford rappelle 252 936 Explorer

Ford procède à un rappel important de son modèle Explorer d’actuelle génération, soit des années modèles 2020 à 2022. La compagnie doit remplacer un boulon utilisé pour monter l’essieu arrière. Elle a découvert que celui-ci pouvait se fracturer, permettant à l’arbre de transmission de se déconnecter de l’ensemble de l’essieu, ce qui rendrait possible le roulement du véhicule lorsqu’il est garé et que le frein de stationnement n’est pas activé.

Le rappel s’applique aux Explorer Police FHEV des années 2020 et 2021, Explorer Police 3.3L, et aux Explorer 2.3L (propulsion), 3,0 L PHEV, 3,3 L HEV, ainsi que 3,0 L ST des années 2020 à 2022. Les propriétaires de variantes ST, en particulier, doivent être vigilants s’ils ont conduit leur modèle de façon plus agressive, notamment lors de démarrage. Le cas échéant, selon les documents que Ford a fournis à la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), le risque de fissure est plus grand.

« Les véhicules concernés ont été construits avec un essieu monté en trois points. Sur certaines unités, le boulon de montage horizontal de l’essieu arrière peut se rompre. Le couple du groupe motopropulseur à travers la chaîne cinématique entraîne la rotation du pignon incliné vers le sous-châssis, ce qui exerce une force de flexion sur le boulon de l’essieu arrière. Le couple maximal est normalement subi lors d’un départ. »

Et Ford d’ajouter :

« La conception du joint n’est pas assez robuste pour résister à la force du couple au départ ni à ses variations, selon sa fabrication. La principale cause est une surface d’appui insuffisante pour les charges maximales de l’articulation. Il en résulte une déformation de la surface d’appui, ce qui augmente la contrainte de flexion sur le boulon, ce qui peut conduire à une défaillance par fatigue. »

Pour reconnaître les signes de fatigue, on peut être attentifs à des bruits de grincement, de serrage ou de claquement provenant de l’arrière du véhicule. La solution qui peut être apportée à ce problème est double. D’une part, les clients recevront une mise à jour logicielle qui activera une fonction permettant d’activer automatiquement le frein de stationnement lorsque le véhicule est à l’arrêt. Les propriétaires de modèles qui montrent des signes de fatigue) recevront également de nouveaux composants de montage pour l’essieu arrière.

Les concessionnaires seront informés à partir d’avril ; les propriétaires recevront un avis d’ici le 10 juin.