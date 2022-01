Ford Série F : 40 millions d’exemplaires produits

Le modèle actuellement le plus vendu au Canada et en Amérique du Nord, le Ford F-150, vient de franchir une étape importante de son histoire. En effet, la compagnie nous a appris qu’elle avait fabriqué le quarante millionième exemplaire pour le marché américain.

L’heureux élu est une version F-150 Tremor 2022.

L’aventure de la Série F s’est amorcée en 1947 avec l’arrivée sur le marché d’une nouvelle camionnette entièrement repensée pour l’année 1948. Aux États-Unis, on avait alors droit au modèle F1 dans la série une demi-tonne. Pour un modèle trois quarts de tonne, on faisait référence au modèle F2. Le F3, quant à lui permettait d’identifier les camionnettes offrant une capacité trois quarts de tonne, mais plus robustes.

En tout, avec des véhicules à vocation plus commerciale, on retrouvait des modèles jusqu’à la nomenclature F8.

Notez qu’au Canada, lors des premières années de commercialisation, on parlait du F-47 pour désigner le modèle d’une demi-tonne. Le chiffre 47 faisait référence à la charge maximale que pouvait accepter le véhicule, soit 4700 livres. Le tout sera harmonisé assez rapidement au cours des années suivantes.

La photo partagée par Ford nous montre un modèle F-1 de 1950.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Ford Le Ford F-150 Tremor 2022

Le moment où la compagnie en arrive à la fabrication du quarante millionième modèle survient à un moment charnière de l’histoire ; les modèles de la Série F vont tranquillement passer à l’électrique.

Est-ce que la domination va se poursuivre encore longtemps pour ce modèle ? Est-ce que le modèle a tous les outils pour espérer, un jour, rattraper la Toyota Corolla qui se veut le véhicule le plus vendu de l’histoire à un peu plus de 50 millions d’exemplaires ?

Seul l’avenir nous le dira.

Photo : Ford Le 40 millionième camion série F de Ford, un F-150 Tremor 2022