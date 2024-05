Le freinage d’urgence automatique sera obligatoire en 2029

Avec les avancées technologiques que l’on a pu voir apparaître au fil des années dans l’univers automobile, on a vu la sécurité passer à un niveau supérieur, voire inimaginable il y a seulement 20 ou 30 ans. En 2029, une autre étape sera franchie pour rendre tous les véhicules et les routes plus sécuritaires avec une nouvelle obligation pour les constructeurs, soit de livrer des véhicules équipés d’un système de freinage d’urgence automatique.

La technologie est bien connue et elle est présente avec plusieurs modèles aujourd’hui. Cependant, elle fait souvent partie d’un groupe d’options ou se retrouve sur des versions plus haut de gamme d’une famille de modèles.

C’est la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, qui rendrait obligatoire le freinage d’urgence automatique avec des normes renforcées sur les nouveaux véhicules. En fait, ce dispositif serait accompagné de deux autres, soit l’alerte de collision avant et le freinage d’urgence pour les piétons.

Selon la NHTSA, l’ajout obligatoire de ces technologies permettrait de sauver 360 vies par années, et de réduire de 24 000 le nombre de blessures.

Le système 360 de Ford, avec le freinage d’urgence automatique | Photo : Ford

Il faut comprendre que le freinage d’urgence est déjà très répandu. Le site Motor1 nous rappelle qu’à la fin de l’année dernière, vingt constructeurs avaient respecté la demande de l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) d’équiper plus de 95 % des véhicules qu’ils vendent aux États-Unis d’un système de freinage d’urgence automatique. Depuis 2019, pour obtenir la mention « Top Picks » du magazine Consumer Reports, leurs véhicules doivent proposer un système de freinage d’urgence automatique pour les piétons.

Il n’y a donc qu’un pas à franchir pour que tous les véhicules soient équipés de tous les dispositifs de freinage d’urgence automatique. Cependant, la nouvelle norme fédérale ne s’arrêtera pas là. Certaines conditions devront être respectées.

Par exemple, tous les véhicules devront être capables de s’arrêter pour éviter une collision avec un véhicule s’ils filent à des vitesses allant jusqu’à 62 miles à l’heure (100 km/h). Le système doit également détecter les piétons, que ce soit le jour ou la nuit. Aussi, le freinage d’urgence automatique devra appliquer les freins à des vitesses allant jusqu’à 90 miles à l’heure (145 km/h) lorsqu’il détecte une collision imminente avec un autre véhicule, et 45 miles à l’heure (72 km/h) lorsqu’il détecte un piéton.

La seule chose étonnante, en fait, c’est le choix de l’année 2029. Considérant que la majorité des véhicules possèdent déjà ce genre de dispositif, il nous semble que le tout pourrait être imposé plus rapidement.

Mieux vaut tard que jamais, comme le dit l’expression.