Le monde de l’automobile nous offre son lot de nouvelles inusitées, mais celle que l’on s’apprête à vous décrire dépasse pratiquement l’entendement. En fait, dans la catégorie « on n’a rien à faire », elle bat des records.

En effet, une équipe russe a décidé de greffer 300 DEL à une vieille Lada avant de sortir faire un tour en pleine nuit en prenant bien sûr le soin de filmer la chose.

Pourquoi ? Aucune raison apparente.

N’empêche, l’expérience est tellement bizarre et inusitée que nous n’avons pu nous empêcher d’y jeter un coup d’œil. Elle a été réalisée par l’équipe de Garage 54 qui possède sa propre chaîne YouTube où il est possible de voir d’autres réalisations, comme la couverture d’un modèle UAZ d’une peinture phosphorescente ou encore le violent dépôt d’une dalle de béton d’une tonne et demie sur une vieille BMW.

Vous voyez le genre.

Photo : Garage 54 La Lada 'électrique', au garage

Toujours est-il que la fameuse Lada a été bardée des 300 DEL et que l’animateur est allé faire un petit tour. C’est banal, à la limite. On se demande même ce qui est le plus impressionnant ; voir la lumière qui jaillit de la voiture ou simplement réaliser que cette Lada fonctionne toujours. Néanmoins, c’est ce que l’animateur mentionne à la fin de la vidéo qui nous a donné envie de suivre l’aventure.

En effet, si cette dernière est vue 250 000 fois, la Lada sera déposée dans un plan d’eau où elle pourra alors éclairer le fond marin et nous faire découvrir quelque chose d’unique. C’est du moins ce qu’affirme Garage 54, car les DEL utilisées sont résistantes à l’eau, semble-t-il.

Envie de voir cette Lada au fond un lac ?