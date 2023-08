General Motors (GM) veut accélérer sa production de véhicules électriques, et ce, rapidement. La compagnie, on le sait, a de grandes ambitions en la matière, mais pour rendre le tout possible, elle aura besoin d’accroître le rythme de production actuel.

Seulement l’an prochain, quatre nouveaux modèles grand public sont attendus, soit les versions EV de l’Escalade (IQ), de l’Equinox, du Blazer, ainsi que du Silverado. Et c’est sans oublier le modèle phare Celestiq, dont le tirage sera plus limité.

Chevrolet Blazer EV 2024 rouge Photo : General Motors

D’ici une année, ces véhicules auront tous rejoint la gamme. GM espère être capable de construire 400 000 unités à ce moment, mais l’objectif, selon ce que rapporte le magazine Automotive News, c’est d’atteindre une capacité d’un million de modèles par année à compter de 2025.

Pour y arriver, GM recevra un bon coup de main lorsque sa deuxième usine de batteries Ultium ouvrira ses portes au Tennessee cette année, rejoignant ainsi l’usine de l’Ohio. Le plan est construit dans le cadre d’une coentreprise avec LG Energy Solutions.

Les cadres de GM ont déclaré à Automotive News que la production a augmenté ces derniers mois et continue de croître. La cheffe de la direction, Mary Barra, a déclaré que l’entreprise qu’elle dirige avait construit 50 000 véhicules électriques en Amérique du Nord au cours de la première moitié de cette année. Il est à noter que quatre sur cinq étaient des Chevrolet Bolt qui sont assemblés sur la vieille structure électrique de l’entreprise et non la plateforme Ultium qui va servir tous les modèles attendus, ainsi que la prochaine génération de la Bolt.

GM espère construire 100 000 véhicules électriques lors de la deuxième moitié de cette année, ce qui porterait son total à 150 000. On est encore loin de l’objectif de 400 000 pour 2024.

Des Cadillac Lyriq en production Photo : General Motors

« Certains ont critiqué le fait que nous aurions dû être plus rapides avec nos véhicules électriques. Nous allons aussi vite que possible, mais nous voulions être sûrs de tirer parti d’une plateforme (Ultium) qui nous permettra d’être efficaces et que les consommateurs n’auront pas à faire de compromis. J’ai confiance à la famille de produits qu’on s’apprête à proposer, tout comme à la gamme de prix », aurait confié Mary Barra.

Lors d’une conférence téléphonique tenue à la fin du mois de juillet sur les résultats financiers, Mary Barra a déclaré qu’un problème lié à un fournisseur d’équipement d’automatisation avait ralenti l’assemblage des modules de batterie. La compagnie a déployé des ingénieurs pour aider à construire des chaînes de montage manuelles. Elle a également indiqué que GM prévoyait d’augmenter cette année la capacité de production de modules dans ses usines de véhicules électriques du Michigan, du Tennessee, du Mexique et, d’ici le milieu de l’année prochaine, de l’Ontario.

« Nous avons déjà constaté de nombreuses améliorations au cours des quatre à six dernières semaines. Nous allons continuer sur cette voie. Nous avons également ajouté des lignes supplémentaires parce que nous ne voulons pas que la production de modules entrave le lancement de tous les produits que nous avons prévus pour la seconde moitié de cette année et pour l’année prochaine », a déclaré Mary Barra.

Pour le moment, GM n’a pas de difficultés à trouver des acheteurs pour ses produits électriques. Seulement, plus la production tarde, plus les retards deviennent importants pour les consommateurs. Certains pourraient aller cogner ailleurs, d’où l’importance pour l’entreprise de mettre la pédale au plancher.

Il sera intéressant de suivre la progression du rythme de production d’ici les 12 à 18 prochains mois.