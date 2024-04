San Diego, Californie – Le Toyota 4Runner 2025 vient d’être dévoilé, lui qui entame la sixième génération du modèle. Auto123 était sur place pour l’évènement.

Normalement, les véhicules qu’on nous propose sont renouvelés à l’intérieur de périodes allant de cinq à sept ans. Rares sont les occasions où il s’écoule 10 ans, voire 15 entre deux générations de modèles.

C’est pourtant le cas avec le Toyota 4Runner, qui change enfin de poil après une présence de 15 ans sur le marché, sans transformations majeures à sa configuration.

C’est énorme, mais comment critiquer Toyota qui a continué de vendre son VUS à un excellent rythme toutes ces années ? Même que c’est en 2022 que le 4Runner a connu sa meilleure campagne.

Toujours est-il que la compagnie vient de présenter le modèle de sixième génération, qui va faire ses débuts vers la fin de l’année, comme produit 2025. La tradition se poursuit, donc, pour ce baroudeur qui est proposé depuis 1984.

Notez que nous n’avons pas fait l’essai de ce modèle. Toyota a profité d’un autre événement tenu en Californie pour nous le dévoiler. La première conduite sera pour un autre jour.

Le tout nouveau Toyota 4Runner Limited 2025 | Photo : Toyota

Design du Toyota 4Runner 2025

Le nouveau 4Runner repose sur la plateforme TNGA-F (Toyota New Global Architecture), la même qui sous-tend les camionnettes Tacoma et Tundra, ainsi que les VUS Sequoia et Land Cruiser.

Le véhicule profite d’un design tout frais qui n’a rien de commun avec celui du modèle sortant. Toyota précise que le 4Runner 2025 a été dessiné dans ses bureaux américains en même temps que la camionnette Tacoma. Les deux présentent des mines nettement similaires, mais avec certaines variantes, c’est plus distinct. La calandre, amincie à l’avant, offre quelque chose de différent. C’est le bouclier qui est gigantesque.

Pour le reste, le style demeure robuste avec des passages d’ailes et de roues protubérants.

Toyota 4Runner TRD Pro 2025 | Photo : Toyota

À l’arrière, les plus observateurs remarqueront une signature propre au 4Runner, et un beau clin d’œil aux deux premières générations avec cette troisième vitre à la forme particulière et légèrement perchée sur les flancs. Autre caractéristique, la lunette arrière s’abaisse de façon électrique.

Il faudra s’habituer à cette nouvelle mouture ; ça fait 15 ans qu’on a droit au même utilitaire, même si le style de ce dernier a un tantinet évolué au fil du temps.

Les Toyota 4Runner 2025 | Photo : Toyota

Neuf versions

Le catalogue sera bien garni avec neuf variantes ; SR5, TRD Sport, TRD Sport Premium, TRD Hors Route, TRD Hors Route Premium, Limited, Platinum, TRD Pro et Trailhunter. On revient un peu plus loin sur cette nouvelle version.

Les prix seront dévoilés plus tard, au moment où le modèle s’apprêtera à arriver en concession.

Toyota 4Runner Trailhunter bleu | Photo : Toyota

Les mécaniques du Toyota 4Runner 2025

Le 4Runner 2025 va être proposé avec deux moteurs. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que le V6 de 4,0 litres qui l’animait prend la direction d’un musée. En lieu et place de ce dernier, on va retrouver le 4-cylindres turbo de 2,4 litres de la marque qui fait tranquillement son chemin sous le capot de quantité de modèles, y compris le nouveau Tacoma.

Ce bloc est proposé sous deux configurations ; i-Force, bon pour 278 chevaux et 317 lb-pi de couple, puis i-Force Max hybride, cette fois offrant 326 chevaux et 465 lb-pi de couple. Cette configuration profite d’un moteur électrique de 48 chevaux, intégré à la transmission automatique à huit rapports du véhicule. Une batterie de 1,87 kWh fait partie de l’équation.

Notez qu’avec cette dernière mécanique, la capacité de remorquage est évaluée à 6000 livres.

Pour ce qui est de la distribution, vous aurez droit au moteur de base avec les versions SR5, TD Sport TRD Hors Route et Limited. Ces deux dernières, en option, pourront hériter de la solution électrifiée, qui est de série avec les déclinaisons Platinum, TRD Pro et Trailhunter.

Design extérieur du Toyota 4Runner Trailhunter 2025 | Photo : Toyota

Trailhunter : pour aller plus loin

Le 4Runner n’aura rien perdu de ses capacités hors route, comme nous allons avoir l’occasion de le constater, même que Toyota propose un utilitaire encore plus capable loin de la civilisation avec une nouvelle version nommée Trailhunter.

Toyota suggère ici une solution clé en main, avec un véhicule tout-terrain encore plus compétent dès sa sortie d’usine. Concrètement, la compagnie a collaboré avec un certain nombre de fabricants de composants tout-terrain afin d’améliorer encore la qualité de l’assemblage et de la finition. Par exemple, le modèle Trailhunter va profiter d’amortisseurs forgés OME (Old Man Emu) de 2,5 pouces avec réservoirs externes de type « piggyback » à l’arrière, ainsi que d’un porte-bagages de toit ARB de conception unique.

Toyota 4Runner Trailhunter 2025, roue | Photo : Toyota

Les amortisseurs OME et des pneus Toyo Open Country A/T de 33 pouces permettent à cette version Trailhunter de gagner deux pouces à l’avant et un pouce et demi à l’arrière. Des rails de protection contre les rochers et des plaques de protection en acier haute résistance pour protéger les organes vitaux du véhicule sont également de la partie avec cette variante. Le style de cette déclinaison sera aussi unique avec une calandre plaquée des lettres TOYOTA en bronze, accompagné d’une barre lumineuse à 20 pouces à DEL.

Quantité d’autres caractéristiques et accessoires vont définir cette livrée ; nous aurons l’occasion d’y revenir.

Aperçu du nouveau Toyota 4Runner TRD Pro 2025 | Photo : Toyota

À travers la gamme, on nous promet à peu près tout ce que l’on attend d’un tel modèle en matière de capacités hors route avec un angle d’attaque de 32 degrés (24 à la sortie), un système de gestion Multi-Terrain (fonctionnant en gamme haute et en gamme basse), une barre stabilisatrice qui peut être déconnectée pour une meilleure articulation sur terrain accidenté, des différentiels qui peuvent être verrouillés, bref, tout ce qu’il faut pour avoir un plaisir fou hors des sentiers battus.

Les configurations de rouages varieront aussi selon les niveaux de finition.

L'intérieur du Toyota 4Runner Trailhunter 2025 | Photo : Toyota

Toyota 4Runner Limited 2025, volant | Photo : Toyota

Sièges du Toyota 4Runner Limited 2025 | Photo : Toyota

L’habitacle du Toyota 4Runner 2025

Un mot sur le cocon, sans doute l’endroit où la transformation est la plus majeure. Disons que le milieu de vie du 4Runner sortant était vieillot et dépassé, selon les normes actuelles.

Là, sans trouver rien de révolutionnaire, on découvre un environnement modernisé, dont le design est en lien avec celui des plus récentes créations de la marque, mais aussi avec celui des anciens 4Runner. Un exemple ? On retrouve plusieurs commandes surdimensionnées, plus faciles à manipuler en tout temps, ainsi qu’avec des gants, comme une molette pour la température et les modes de conduite, ainsi que des interrupteurs de bonnes dimensions pour plusieurs autres fonctions.

L’équipement va varier d’une proposition à une autre. On peut vous dire que la taille de l’écran multimédia sera de 8,0 ou de 14,0 pouces, et celui du bloc d’instruments de 7,0 ou de 12,3 pouces, selon la version choisie. Les applications Apple CarPlay et Android Auto seront accessibles sans fil et la recharge de cellulaires se fera aussi de cette façon.

Oh, on fait mention d’une troisième rangée, en option.

En matière de sécurité, Toyota équipe toutes les variantes de la suite TSS 3.0, franchement bien complète.

Dévoilement du Toyota 4Runner Limited 2025 | Photo : Toyota

Le mot de la fin

Après un peu plus de 40 ans sur le marché et après avoir vu plus de trois millions d’exemplaires être vendus, le 4Runner va emprunter un nouveau sentier en 2025.

Nous ne sommes pas trop inquiets pour la suite des choses en raison de la forte réputation qu’il traîne, mais Toyota devra faire gaffe et proposer un modèle fiable, ce à quoi les amateurs s’attendent de ce produit.

La suite dans quelques mois, au lancement du véhicule.

Aperçu de Toyota 4Runner Trailhunter 2025 de l'avant | Photo : Toyota

Toyota 4Runner Limited 2025, logo | Photo : Toyota

L'arrière du Toyota 4Runner TRD Pro 2025 | Photo : Toyota