GM voit un avenir à traction intégrale

Cette semaine, les passionnés du site GM Authority ont découvert que General Motors avait logé une demande pour l’enregistrement du nom Sport Control AWD. Le bureau d’enregistrement des marques déposées, tout comme celui des brevets, a accepté la requête de GM le 20 septembre dernier.

Celle-ci mentionne la présence d’un système à quatre roues motrices et de systèmes de contrôle de la stabilité pour véhicules. Le document stipule que le nom Sport Control AWD sera aussi utilisé avec les mots direction, contrôle de la stabilité, suspension et système de freinage pour véhicules.

Les constructeurs réservent souvent des noms afin de ne pas se les faire subtiliser par la concurrence, mais dans ce cas-ci, les experts s’entendent; il se brasse quelque chose au sein de l’entreprise.

L’heure de la spéculation

Bien sûr, aucune information ne nous a été communiquée par GM à ce sujet, mais néanmoins, on ne se privera pas de faire quelques déductions, spécialement au moment où les travaux de développement de la première Chevrolet Corvette à moteur central battent leur plein.

Surtout que la rumeur parle d’un modèle qui sera animé aux quatre roues. En fait, la voiture utiliserait un V8 de 5,5 litres, de même qu’une unité électrique sur l’essieu avant pour assurer un maximum de stabilité et de performance.

Le nom Sport Control AWD a une belle consonance avec celui de Corvette. Il serait d’ailleurs étonnant qu’on le réserve à la gamme de modèles Buick, par exemple.

Cependant, il pourrait aussi apparaître partout à travers la famille de produits de la compagnie et devenir une marque importante et reconnue du public. Regardez ce que les constructeurs allemands ont fait avec ce genre d’appellation. Les xDrive, 4Motion, 4MATIC et quattro sont devenues des marques de commerce.

On arrive peut-être en ville à ce sujet chez GM. L’histoire est à suivre.