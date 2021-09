Les amateurs de jeux de courses sur console vidéo, plus précisément ceux qui possèdent une PlayStation, peuvent désormais inscrire une date sur leur calendrier, soit le 4 mars 2022. C’est à ce moment que sera officiellement lancée la septième version du célèbre jeu Gran Turismo.

Parfait, ce jeu ? Non, car il a ses défauts comme tous les autres. Ça dépend en fait beaucoup de nos intérêts personnels, mais n’empêche, il y a des heures de plaisir à y avoir à prendre le volant de bolides de rêves sur une panoplie de circuits, réels et fictifs, offerts par cette concession.

Et quelle concession ! Depuis ses débuts en 1992, la série Gran Turismo est l’un des titres préférés des amateurs et des joueurs. En attendant la sortie de la nouvelle génération de ce jeu exclusif à Sony, on a eu droit le week-end dernier à une première présentation vidéo nous montrant à quoi vont ressembler les graphiques et les séquences de jeu. Celles-ci mettent de l’avant certains des véhicules qu’il sera possible de piloter, tout en confirmant un certain nombre de circuits, lieux et fonctionnalités de Gran Turismo 7.

Photo : Sony Gran Turismo 7, img. 1

La séquence s’amorce par un gros plan cinématographique d’un phare appartenant au concept Porsche 917 Living Legend de 2019. Lorsque la caméra s’éloigne, nous pouvons voir ce dernier flanqué de plusieurs modèles historiques de la firme, dont une véritable version 917, une 962 et ce qui semble être une 911 GT2 RS. Ces machines devraient suffire à elles seules à enthousiasmer n’importe quel amateur de pilotage virtuel. Puis défile une série d’automobiles de toutes sortes, des Toyota Supra A80 et A90, la GR Yaris et plusieurs Nissan GT-R différentes, tout comme d’autres bolides exotiques.

Une Mazda Miata fait même la belle lors d’une des séquences, sous son nom japonais, Eunos Roadster.

On peut aussi constater que les joueurs auront la possibilité de personnaliser leur véhicule grâce à un catalogue de pièces accessibles grâce à l’accumulation de points. Quant aux circuits présents, on note des classiques comme Dragon Trail, High Speed Ring, Trial Mountain et Tokyo Expressway. Des lieux plus célèbres comme le Nordschleife et le Circuit de la Sarthe sont bien sûr également présents, tout comme Laguna Seca qu’il est possible de reconnaître sur une des séquences.

C’est donc dans six mois que Gran Turismo 7 va faire ses débuts, ce qui vous laisse amplement de temps pour mettre les sous nécessaires de côté. On ne parle pas pour l’achat du jeu, mais pour le volant et le banc de course qui est nécessaire pour pleinement profiter de ce dernier.