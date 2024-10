Une boîte manuelle pour véhicules électriques chez Honda?

Ajoutez le nom de Honda à celui des constructeurs ayant travaillé sur le développement d’une boîte de vitesses manuelle pour véhicules électriques. Le site The Drive rapporte qu’un ingénieur de la compagnie s’est confié à ce sujet lors d’un événement tenu par Honda au Japon, concernant la prochaine vague de véhicules électriques prévus par l’entreprise, des modèles qui vont s’inscrire sous la série 0 (zéro).

La boîte manuelle développée par Honda fonctionne avec un logiciel qui a pour mission de contrôler le groupe motopropulseur électrique pour simuler la sensation d’un changement de vitesse.

La source qui s’est confiée n’a pas précisé s’il était prévu de mettre cette technologie en production. Et c’est là que se trouve la grande question. Les moteurs électriques n’ont pas de transmission à plusieurs rapports. Généralement, on en compte un, et en de rares cas, une deuxième pour les très grandes vitesses. Est-ce que les acheteurs voudront choisir ce genre de boîte ?

La boîte manuelle pour véhicule électrique, bien qu’elle puisse ajouter du plaisir, n’amène rien en matière d’efficacité. Certaines argueront qu’elle vient compliquer l’opération de conduite, qui est plutôt simple avec un véhicule électrique. Et en fait de performance, surtout en ce qui est des accélérations, il n’y aurait pas de gain.

Le concept Honda Saloon | Photo : Honda

Ce qui pourrait être intéressant, ce serait d’avoir cette troisième pédale, au besoin, et qu’à la simple pression d’un bouton, le modèle pourrait basculer d’un mode de transmission à un autre. On pourrait alors activer la boîte manuelle sur une belle route sinueuse, par exemple.

Ce n’est que spéculation de notre part, alors que l’on essaie de voir ce qui pourrait rendre cette technologie attrayante.

Toyota a également développé une boîte de vitesses manuelle pour véhicules électriques. La conception du géant japonais simule également les changements de vitesse. Chez Hyundai, le VUS Ioniq 5 N propose des simulations de changements de rapports, mais il n’y a pas de pédale d’embrayage pour faire fonctionner le tout.