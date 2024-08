Un peu plus tôt cette semaine, on vous rapportait les informations véhiculées par le quotidien japonais Nikkei concernant un partenariat imminent entre Mitsubishi, Honda et Nissan concernant le développement de logiciels automobiles, entre autres.

Hier, la chose a été confirmée et détaillée par les fabricants.

Concrètement, une entente existait déjà entre Honda et Nissan, alors que Mitsubishi ajoute son nom au groupe.

Dans une déclaration commune, les constructeurs ont indiqué qu’ils avaient signé un protocole pour explorer ensemble le potentiel de collaboration, en particulier en ce qui a trait à l’électrification et au développement de logiciels.

Les fabricants ont également déclaré que l’arrivée de Mitsubishi va permettre de créer des synergies et des opportunités commerciales supplémentaires.

Et si l’on ne pense qu’aux constructeurs japonais, cette alliance fait qu’on se retrouve avec deux groupes importants, considérant que Toyota compte sur des ententes avec Mazda et Subaru.

Et le lien entre Nissan et Mitsubishi est naturel, les deux firmes faisant partie de l’alliance avec Renault. Nissan détient 34 % de Mitsubishi, qui a en plus déjà collaboré avec Honda dans le passé, plus récemment dans le domaine de la location de batteries pour véhicules électriques via une coentreprise appelée Altna.

L’objectif derrière tout cela est bien sûr une consolidation des efforts pour une réduction des coûts, mais aussi un regroupement des forces pour rattraper la concurrence dans l’univers du véhicule électrique. Les voisins coréens sont très agressifs et connaissant la rivalité entre les deux, on souhaite certainement effectuer un rattrapage du côté japonais.

Et c’est sans compter que tout ce beau monde doit aussi rivaliser avec les constructeurs chinois qui sont plus qu’agressifs, surtout avec l’aide gouvernementale qu’ils reçoivent.