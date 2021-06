C’est terminé pour la Honda Clarity

La Honda Clarity est assurément une des plus efficaces voitures électrifiées sur le marché. Elle propose plus de 80 kilomètres d’autonomie, une conduite franchement étonnante, un confort incroyable et sa qualité de construction qui est sans reproche.

Mais c’est terminé pour elle. Honda a annoncé qu’elle allait mettre fin à la production de la Clarity plus tard cette année. Le journal japonais Nikkei a été le premier à rapporter cette nouvelle et la division américaine de Honda a suivi avec une déclaration officielle.

« Avec un engagement pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, Honda s’est fixé comme objectif que 100 % de ses ventes soient l’affaire de véhicules électriques ou à pile à combustible (hydrogène) d’ici 2040. Nous faisons évoluer notre stratégie en nous concentrant sur l’application accrue de notre système hybride à deux moteurs sur nos modèles de base, avant l’introduction de nos premiers modèles tout électrique en 2024. Conformément à cette stratégie, Honda mettra fin à la production de la Clarity Plug-In Hybrid et de la Clarity Fuel Cell en août 2021. » - Honda

Photo : D.Boshouwers Honda Clarity 2021, écusson

Ce que le communiqué ne nous dit pas, c’est que les ventes du véhicule n’ont jamais décollé parce que son design est atroce. Si Honda avait intégré cette technologie avec son CR-V, un modèle plus populaire et plus élégant, pariez que l’histoire serait différente. Malheureusement, ce genre de « décision » a été trop fréquent chez Honda au cours des dernières années. Souhaitons que les choses s’améliorent au cours des prochaines.

La Honda Clarity actuelle a fait ses débuts à la fin de 2015 avec un groupe motopropulseur à pile à hydrogène. Des versions hybrides rechargeables et entièrement électriques ont suivi (autres marchés dans ce dernier cas). De janvier à mai de cette année, Honda a vendu 1896 modèles Clarity aux États-Unis.

Au Canada, seulement 137 unités ont été vendues depuis le 1er janvier. La meilleure année a été 2019 alors que 911 Clarity ont trouvé preneur.

Pour ce qui est de l’avenir, rappelons que Honda a annoncé son intention de collaborer avec General Motors sur deux modèles électriques, ce qui rapprochera l’entreprise de son objectif de ventes 100 % électrifiées d’ici 2040.