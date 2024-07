La Honda Odyssey 2025 sera offerte à partir de 49 920 $ au Canada. Le manufacturier japonais a également confirmé quelques changements mineurs qu’il apporte à sa fourgonnette. À noter que le modèle sera disponible chez les concessionnaires cet été, sauf pour la variante Touring qui elle ne sera offerte qu'à partir de cet hiver.

Honda Odyssey 2025 – quoi de neuf ?

La fourgonnette profite de légères retouches stylistiques pour la nouvelle année, notamment au niveau de la calandre et des pare-chocs, qui se drapent d’un habillage noir.

Honda Odyssey 2025, intérieur | Photo : Honda

Honda Odyssey 2025, deuxième rangée | Photo : Honda

À l’intérieur, les mises à jour sont plus importantes, à commencer par l’écran multimédia de 9,0 pouces, alimenté par un nouveau processeur plus puissant qui améliore les performances globales des différentes fonctionnalités. L’affichage des informations du bloc d’instruments, qui se fait sur un écran de 7,0 pouces, est également nouveau. En fait, tout peut être personnalisé comme ça ne pouvait l’être auparavant.

Les occupants des places arrière bénéficient également d’écrans améliorés, qui couvrent désormais une diagonale de 12,8 pouces. Et Honda inclut désormais le système de divertissement de série. La console centrale à l’arrière propose maintenant une prise HDMI et davantage de ports USB-C pour la recharge d’appareils. Cette console offre également un bac pour ranger ces appareils.

Honda Odyssey 2025, de profil | Photo : Honda

Motorisation de la Honda Odyssey 2025

Toutes les Odyssey 2025 sont animées par un moteur V6 de 3,5 litres et 280 chevaux, une mécanique associée à une boîte automatique à 10 rapports offrant des palettes au volant.

Les cotes de consommation de carburant sont les suivantes :

- 12,2 litres / 100 km en ville

- 8,5 litres / 100 km sur route

- 10,6 litres / 100 km au combiné

Honda Odyssey 2025, arrière | Photo : Honda

Honda Odyssey 2025 – les modèles et leurs prix

Odyssey Sport 2025 (PDSF de 49 920 $)– Le modèle de base comprend des sièges avant et un volant chauffants, un toit ouvrant électrique et les fameux sièges Magic Slide à la deuxième rangée. La connectivité sans fil pour les applications Apple CarPlay et Android Auto est également incluse de série.

Odyssey Sport-L 2025 (52 920 $) – Cette version présente des éléments de style uniques, avec des feux assombris et des accents extérieurs noirs ; la calandre, les garnitures de phares, les pourtours des phares antibrouillard, les rétroviseurs extérieurs, les montants B et C et les garnitures de feux arrière sont finis en noir. À l’intérieur, le volant, les sièges avant et les sièges latéraux de la deuxième rangée sont en cuir noir avec des surpiqûres contrastées rouges. Les montants du toit et le pavillon sont également noirs, et l’intérieur s’illumine en rouge la nuit (à l’espace pour les pieds aux places avant et aux poignées des portes avant). Ce modèle est également équipé de deux ports USB-C et d’écrans pare-soleil à la troisième rangée.

Odyssey Touring 2025 (58 320 $) – Ce modèle ajoute la navigation par satellite, le système de surveillance des enfants CabinWatch, un port USB-C supplémentaire à la troisième rangée, des surpiqûres et des passepoils contrastés aux trois rangées, des sièges avant ventilés, une chaîne audio haut de gamme, des essuie-glaces qui détectent la pluie, un hayon électrique mains libres et des rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique, ainsi que des capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière. Ce modèle est également équipé de jantes en alliage d’aluminium de 19 pouces.

Odyssey Black Edition 2025 (60 120 $)– Cette variante ajoute des éléments de style uniques, notamment des sièges en cuir perforé avec surpiqûres rouges, des tapis de sol ornés du logo Black Edition et des garnitures extérieures noir brillant.