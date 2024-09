Honda a fait sensation l’année dernière en annonçant le retour de la Prelude, dévoilant un concept de coupé près de la production lors du Salon de la mobilité du Japon. Bien que les spécifications aient été gardées secrètes, des rumeurs venant du Japon suscitent déjà l’enthousiasme. Un nouveau rapport suggère que la prochaine Prelude pourrait combiner une boîte manuelle à six vitesses avec une motorisation hybride, une combinaison qui devrait plaire aux amateurs de conduite sportive.

La sixième génération de la Prelude devrait partager sa plateforme avec la Honda Civic. Contrairement à cette dernière, qui est livrable en configuration à cinq portes et en berline, la Prelude conservera sa carrosserie de coup, soulignant ainsi son ADN résolument sportif.

Une boîte manuelle pour l’hybride ?

Honda pourrait offrir une boîte manuelle associée à son système hybride, en plus de la transmission à variation continue (CVT), souvent critiquée. Si ça se confirme, la Prelude deviendrait le premier modèle Honda à proposer une boîte manuelle sur une motorisation hybride depuis la disparition de la CR-Z. Ce système hybride devrait combiner un moteur 4-cylindres de 2,0 litres avec deux moteurs électriques, similaires à ceux présents sur les variantes hybrides des Civic et Accord. Une telle configuration permettrait à la Prelude d’offrir des performances solides, tout en étant très efficace sur le plan énergétique par rapport à ses concurrentes non hybrides.



Le concept Honda Prelude, trois quarts arrière | Photo : D.Boshouwers

La concurrence

Dans le segment des coupés compacts à deux portes, les seuls autres modèles disponibles sont les Toyota GR86 et la Subaru BRZ, les deux offrant l’option d’une boîte manuelle, ainsi que la plus luxueuse BMW Série 2 Coupé. Tous ces véhicules sont animés par des motorisations à essence non hybrides. Par ailleurs, des rumeurs circulent sur un possible retour de la Toyota Celica, avec un nouveau 4-cylindres turbo de 2,0 litres, proposé avec une boîte manuelle ou automatique.

Début de production et commercialisation

La version de production de la Honda Prelude devrait être lancée au cours de la seconde moitié de 2025. Les confirmations officielles sont tombées pour les marchés japonais et européens, et il est probable que l’Amérique du Nord suivra, notamment dû au fait que Honda a présenté le concept de cette future Prelude lors du Salon de l’auto de Los Angeles de 2023.