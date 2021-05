Hyundai présente la version nord-américaine de son Ioniq 5

Hyundai a présenté hier la version nord-américaine de son nouveau Ioniq 5. Le VUS électrique présente un style unique et rétro, en plus d’offrir une autonomie prévue de 480 km grâce à son groupe motopropulseur monté sur la nouvelle plateforme réservée aux véhicules électriques que l’entreprise a développée pour sa gamme naissante nommée Ioniq.

Vous vous souvenez peut-être du concept Hyundai 45 EV que Hyundai avait présenté lors de différents salons automobiles (dont celui de Montréal) en 2019 ; voici la suite. Et malgré ses touches rétro, il s’agit d’un modèle tout à fait moderne. On y trouve des éclairages à DEL, ainsi qu’un empattement qui est en fait légèrement plus long (3000 mm) que celui du VUS Palisade (la longueur totale est plus courte de 355 que ce modèle, ce qui laisse présager un intérieur spacieux pour les dimensions du véhicule). Selon Hyundai, en fait, l’Ioniq 5 offre « un espace intérieur digne d’une grande voiture dans un VUS compact ».

Si on obtient un tel résultat, c’est en raison du plancher plat que permet la configuration électrique. De plus, la console centrale peut coulisser de 140 mm vers l’avant ou l’arrière pour faciliter l’accès et la sortie. Les sièges de la deuxième rangée, quant à eux, sont également coulissants et inclinables. Autre innovation, le conducteur dispose d’un repose-pieds et d’une fonction d’inclinaison électrique pour lui permettre de se reposer bien confortablement si la situation l’exige.

Conformément au mandat de la bannière Ioniq en matière de conscience environnementale, l’intérieur reçoit des matériaux durables et recyclés, dont la sellerie et les matériaux en plastique.

Photo : Hyundai Hyundai Ioniq 5 2022, trois quarts arrière

Les acheteurs canadiens du Ioniq 5 peuvent choisir l’une des deux batteries. L’unité de 58 kWh est de série et celle de 77,4 kWh est en option. L’autonomie estimée est de 354 km pour le modèle de base à propulsion. Notez que la plus grosse batterie peut être livrée avec une configuration à deux moteurs qui offre la traction intégrale. Dans ce cas, l’autonomie est de 435 km. Sinon, la plus grande batterie offre 480 km d’autonomie. En ce qui concerne la puissance, le modèle de base développe 225 chevaux et 258 livres-pieds de couple, tandis que les variantes à traction intégrale équipées de la plus grande batterie proposent 320 chevaux et 446 livres-pieds de couple. Ces totaux impressionnants permettent une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes.

Hyundai affirme que la batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en moins de 20 minutes à l’aide d’un chargeur rapide ; sur un de ces derniers, une autonomie de 100 km peut être récupérée en seulement cinq minutes. En outre, Hyundai a inclus dans son Ioniq 5 un système V2L (Vehicle-to-Load) qui permet aux utilisateurs de transférer de l’électricité vers des vélos électriques, des appareils ménagers, voire un autre véhicule électrique en cas d’urgence.

Photo : Hyundai Hyundai Ioniq 5 2022, intérieur

À l’intérieur, l’Ioniq 5 est équipée d’un nouvel affichage tête-haute à réalité augmentée qui projette des informations sur la chaussée devant le véhicule. L’écran d’infodivertissement de 12,3 pouces intègre Apple CarPlay et Android Auto, et il est accompagné d’un autre écran de même taille pour le conducteur.

Le plus récent système SmartSense de Hyundai est inclus et livre une foule de fonctionnalités comme le régulateur de vitesse intelligent, l’évitement de la collision avant, l’évitement de la collision dans l’angle mort, l’alerte d’attention et l’assistance aux feux de route. Ce modèle est également le premier Hyundai à recevoir la suite technologique Highway Driving Assist 2 du constructeur. Celle-ci sert notamment le régulateur de vitesse adaptatif et s’occupe de maintenir le véhicule centré dans sa voie.

Hyundai n’a pas divulgué le prix du Ioniq 5 lors de la présentation de cette semaine ; nous nous attendons à ce que cela nous soit communiqué assez rapidement puisque la compagnie a dit qu’un programme de précommandes sera lancé dans les prochaines semaines. Les livraisons du modèle devraient commencer à l’automne.

Photo : Hyundai Hyundai Ioniq 5 2022, de haut

Photo : Hyundai Hyundai Ioniq 5 2022, avant

Photo : Hyundai Hyundai Ioniq 5 2022, arrière