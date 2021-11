Hyundai Canada vient de dévoiler les prix de son nouveau véhicule électrique, l’Ioniq 5. Rappelons que la sous-marque Ioniq fait ses débuts avec ce véhicule et qu’elle sera consacrée à la commercialisation de produits tout électriques. On sait déjà que des modèles portant les noms de Ioniq 6 et Ioniq 7 sont attendus.

D’ailleurs, dans une autre nouvelle, un concept partiellement révélé par l’entreprise nous donne un aperçu du style de ce qu’on devine être l’Ioniq 7.

Pour en revenir à l’Ioniq 5, les prix nous ont appris ce à quoi l’on s’attendait, soit une version de base à moins de 45 000 $, de façon à rendre le véhicule admissible aux rabais gouvernementaux. Cela représente bien sûr une bonne chose pour les consommateurs.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Hyundai Hyundai Ioniq 5 2022, en chargement

Ainsi, la version Essential va se pointer à 44 999 $. Elle va proposer une autonomie de 354 km, tout comme la livrée Preferred qui va exiger 2000 $ de plus à l’achat.

Vient ensuite la variante Preferred Long Range avec ses 480 km, le tout au prix de 51 999 $. En greffant la traction intégrale à cette dernière, on ajoute 3000 $ au prix et l’on fait régresser la liberté à 415 km. Toujours intéressant quand même à ce chapitre.

Puis, au sommet de la hiérarchie reposera une version Preferred Long Range à rouage intégral avec l’ensemble d’équipement Ultimate. Ici, le prix sera de 59 999 $, la capacité en recul de 15 km pour un total de 400.

Et si la question de l’autonomie variable vous intrigue, sachez que c’est parce que l’Ioniq 5 pourra être livré avec deux options de bloc de batteries, soit 58 kWh ou 77,4 kWh. Et avec cette dernière, vous aurez le choix entre deux configurations de moteurs électriques ; une option avec moteur arrière, ou avec deux moteurs, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière.

C’est donc une famille variée qui vous attend, de quoi satisfaire différents besoins en ce qui a trait au niveau d’équipement, à la configuration motrice et à l’autonomie souhaitée.

À tous ces prix, il faut ajouter 1825 $ pour les frais de transports et de préparation, une note beaucoup trop salée et qui est toujours difficile à avaler.

Photo : D.Boshouwers Hyundai Ioniq 5 2022, avant

Chez Hyundai, bien sûr, on se réjouit de cette gamme et de l’arrivée imminente du modèle chez les dépositaires. Don Romano, le président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada, a déclaré ceci via un communiqué : « Nous avons constaté un niveau d’enthousiasme sans précédent des clients et des concessionnaires pour l’Ioniq 5, et nous sommes heureux d’offrir un véhicule électrique de très grande valeur, livrable avec une variété d’options de batteries et de boîtes de vitesse ».

À propos du Ioniq 5

Quant au Ioniq 5, rappelons quelques faits saillants à son propos. Le produit repose sur la plateforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform) de l’entreprise, une structure qui va nous faire voir plusieurs autres modèles au sein du groupe au cours des prochaines années. Hyundai souhaite lancer 23 créations électriques à travers le monde d’ici 2025.

L’Ioniq 5 va profiter d’une architecture de 800 volts, ce qui va permettre de faire passer la recharge de 10 % à 80 % en seulement 18 minutes. Ce temps va servir de référence à travers l’industrie.

Quant à la puissance des versions offertes, avec le plus petit bloc-batterie, on parle de 225 chevaux et 258 lb-pi de couple. Avec le plus gros, la cavalerie passe à 320 chevaux, le couple à 446 lb-pi. Dans ce dernier cas, on fait état d’un 0-100 km/h en seulement 5,1 secondes.

L’Ioniq 5 est attendu en décembre chez les concessionnaires Hyundai du pays. Les 2000 premiers exemplaires vont prendre la route du domicile de ceux ayant déjà réservé un modèle.

Voici la liste des prix (sans compter les frais de 1825 $):

.. Modèle Rouage Autonomie PDSF (CAD) Essential 2RM 354 km 44 999 $ Preferred 2RM 354 km 46 999 $ Preferred L ong Range 2RM 480 km 51 999 $ Preferred L ong Range 4RM 415 km 54 999 $ Preferred L ong Range avec Ultimate 4RM 400 km 59 999 $

Photo : Hyundai Hyundai Ioniq 5 2022, profil