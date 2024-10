Outre les freins, qui revêtent une importance capitale pour votre sécurité sur la route, une autre des composantes qui est cruciale, ce sont les pneus. Les quatre beignes de caoutchouc sur lesquels on roule déterminent souvent notre sort lors de situations d’urgence.

En ligne droite, lorsqu’il n’y a pas de danger, on ne pense pas à la différence que peut faire une gomme plus fraîche, un pneu mieux adapté à notre véhicule, et évidemment un pneu d’hiver de qualité lorsque la température tombe sous les sept degrés Celsius.

Pourtant, ça peut être une question de vie ou de mort. Notre objectif n’est pas de vous faire peur, au contraire, mais bien de vous aider à prendre conscience de l’importance de chausser votre véhicule de pneus de qualités, de pneus en bonne condition.

Plusieurs voient l’achat de pneus comme une dépense. Il s’agit plutôt d’un investissement… dans votre sécurité.

Avant de vous faire part de l’étendue des services Speedy, voici quelques éléments à considérer

Ce que vous pouvez faire

D’abord, il est important d’être attentif au comportement de son véhicule et de ses pneus. Nous sommes conscients que cet exercice est plus facile pour certains que pour d’autres. Néanmoins, tout au long de la vie de vos pneus, tentez d’observer des signes annonciateurs de problèmes, comme des crissements qui apparaissent au fil du temps lorsque vous effectuez un virage, une manœuvre de stationnement, etc. C’est le signe d’une usure importante et d’un manque d’adhérence.

Aussi, prenez le temps d’effectuer des inspections visuelles de la bande de roulement de vos pneus, afin de voir si elle est usée de façon inégale. Le cas échéant, ça indique un mauvais alignement et cela se traduit par un rendement qui n’est pas optimal. Soyez aussi attentif à la tenue de route de votre véhicule, aux vibrations et à la stabilité de ce dernier. Est-elle moindre qu’auparavant ? Un véhicule moins stable en ligne droite, ou qui a tendance à se déporter dans une courbe avec un train avant qui ne veut pas suivre la direction imposée par le volant, voilà d’autres signes que quelque chose cloche. Tout cela peut être attribuable à une dégradation de la qualité des pneus.

Vérification des pneus | Photo : Speedy

Voici de quelle façon on peut vous aider

Si vous avez des interrogations, nous sommes là pour vous accompagner. La première chose que l’on peut faire, c’est de procéder à une inspection de vos pneus. S’il est jugé qu’un changement est nécessaire, nous allons vous conseiller en ce sens, toujours dans le respect de vos besoins et de votre capacité de payer, car il existe des pneus de différentes qualités et pour différents budgets. Notre travail est de vous orienter vers les bons pneus pour votre véhicule et vos besoins, tout en tenant compte d’éléments comme la résistance à l’usure, la consommation de carburant, et le niveau de performance en situation de freinage. Par exemple, si vous êtes toujours sur l’autoroute, nous allons vous recommander des pneus plus silencieux.

Nos experts se basent également sur les recommandations des manufacturiers afin de vous offrir le bon pneu pour votre véhicule.

Une fois que le bon jeu de pneus est choisi, on s’occupe du montage et de l’équilibrage, afin que les charges soient réparties uniformément sur chaque pneu, évitant ainsi les vibrations et une usure prématurée. Cela contribue à une meilleure tenue de route tout en améliorant le niveau de confort.

Pneu d'hiver | Photo : É.Descarries

Les pneus d’hiver

Bien sûr, alors que l’automne est à nos portes, la première chose à laquelle vous allez penser à l’approche de la saison froide, c’est à l’installation de vos pneus d’hiver, et peut-être au choix de nouvelles gommes. Encore une fois, nos spécialistes sont présents pour vous aider à choisir le bon jeu de pneus afin que vous soyez en sécurité sur les routes l’hiver prochain.

Si vous souhaitez simplement faire installer vos pneus d’hiver, nous sommes également là pour vous aider avec notre service d’entretien complet, soit l’inspection, la rotation et l’équilibrage des pneus, ainsi que le réglage du parallélisme des roues.

Et après

Par la suite, on ne vous oublie pas. Il est important d’assurer un bon suivi, toujours dans l’optique d’assurer votre sécurité. Ainsi, au printemps, au moment d’installer vos pneus d’été, une inspection de vos pneus d’hiver sera effectuée afin de voir si ces derniers ont subi des dommages pendant la saison. Nous pourrons alors vous informer à savoir s’il faut prévoir de nouvelles gommes pour l’hiver suivant, ou si au contraire tout est en ordre pour une autre saison.

En somme, en nous confiant le suivi pour tous vos pneus, vous allez être assurés de toujours prendre la route avec un véhicule bien chaussé, un véhicule qui va accélérer, freiner et se comporter adéquatement, peu importe les conditions.

C’est, en bout de piste, la meilleure façon d’assurer votre sécurité.

Pour toutes questions ou interrogations, n’hésitez pas à nous contacter.