• Infiniti a montré quatre futurs modèles qu’elle compte commercialiser d’ici 2027.

Si l’on prend le temps d’analyser ce qui a été fait chez Infiniti ces dernières années, on s’aperçoit que les choses ont plutôt été tranquilles. On a eu droit à une nouvelle génération du QX60, ainsi qu’au QX55, à une version « coupée » du QX50. Autrement, c’est le calme plat.

La berline Q50, par exemple, roule sa bosse depuis 2014, ce qui représente une éternité sur le marché.

Certains concessionnaires commencent à être inquiets pour l’avenir de la marque. Ainsi, récemment, Infiniti a organisé une réunion où 200 de ses représentants américains ont été invités. Elle visait à calmer les esprits. Pour l’occasion, la compagnie a présenté en avant-premières aux invités présents quatre modèles à venir au sein de la marque, dont deux sont tout électriques. Trois sont des VUS.

Infiniti QX80 2021 Photo : D.Heyman

Un nouvel Infiniti QX80 en 2024

Dans un premier temps, un nouveau QX80 est attendu pour l’année 2024. Le constructeur prévoit en faire un produit encore plus luxueux avec un prix de base sous les 100 000 $ américains pour la version de base, et au-dessus de cette marque pour les variantes plus huppées. La version actuelle s’affiche à partir de quelque 82 000 $ chez nous.

On vise à concurrencer directement Cadillac et Lincoln avec les Escalade et Navigator. Le gros changement, outre le style, c’est qu’on laisserait enfin le V8 de 5,6 litres de côté pour un V6 turbo qui offrirait 450 chevaux, soit 50 de plus que ce que le V8 actuel propose.

Un écran de 24 pouces au tableau de bord serait un des éléments qui permettrait d’entrer en concurrence directe avec un produit comme le Cadillac Escalade. Le modèle serait lancé dès cet été.

Un Infiniti QX65

Ensuite, un « nouveau » modèle nommé QX65 viendrait se positionner comme un rival du Lexus RX. Basé sur le QX60, il n’offrirait que deux rangées de sièges et un style de coupé, une mode que l’on voit ailleurs chez les concurrents.

Concept Infiniti Qs Inspiration Photo : Infiniti

Des Infiniti électriques

Puis, il y a les deux propositions électriques. Il est temps que ça bouge de ce côté chez Infiniti, surtout que cette marque avait été l’une des premières à nous annoncer des nouveautés pour le début de la décennie 2020. Elle était alors en avance sur des rivaux comme BMW et Mercedes-Benz. Aujourd’hui, elle est à la traîne.

Concernant les nouveautés électriques, on aurait droit à une berline, la Q70, qui serait commercialisée d’ici à la fin de 2026. Ça veut donc dire qu’il faudra attendre encore trois années avant de voir Infiniti vendre un premier modèle tout électrique. Le choix d’une berline laisse perplexe, également, car ce sont les VUS qui se vendent, c’est bien connu. Nous verrons bien.

Les observateurs présents ont comparé son style à celui des Porsche Taycan et Tesla Model S.

En 2027, un VUS de taille intermédiaire viendrait s’ajouter à cette famille électrique. Peu de détails ont été donnés sur ce véhicule.

Selon ce que rapporte le site Automotive News, les dépositaires présents ont eu des réactions mitigées. Certains doutent que le tout soit assez clair et que les choses se déroulent assez promptement alors que d’autres semblaient convaincus que le tout permettrait à la marque de connaître une relance.

Seules les prochaines années nous offriront les réponses que l’on souhaite. On ne peut qu’espérer la survie d’Infiniti, car en bout de piste, on parle d’emplois pour des milliers de gens.