Jeep partage une image de son Compass 2026

Jeep a profité du début de cette semaine pour nous livrer un premier aperçu de la prochaine génération de son modèle Compass, qui devrait faire ses débuts l’année prochaine comme produit 2026.

L’Europe d’abord

Le VUS va d’abord faire ses débuts en sol européen, avant d’être ensuite proposé à l’Amérique du Nord, puis à d’autres marchés en 2026. Voilà pourquoi on s’attend à ce que le véhicule soit un millésime 2026 de ce côté-ci de l’Atlantique.



Le futur Jeep Compass 2026 |

L’image partagée est une esquisse qui ne montre que très peu de choses, outre une ligne aux contours marqués par la robustesse. Les passages de roues sont prononcés, et les porte-à-faux sont cours. On reconnaît, tant à l’avant qu’à l’arrière, la signature de Jeep avec les phares et les feux, même si l’on voit peu ces derniers. Le montant C’est aussi noirci, ce qui est à la mode et donne l’effet d’un toit flottant.

La suite des choses

La production aura lieu à l’une des usines du groupe qui est situé à Melfi, en Italie. Elle fait partie de celles qui produisent la génération actuelle du Compass.

La nouvelle cuvée sera construite sur la plateforme STLA Medium de Stellantis. Cette dernière est conçue pour les véhicules électriques de formats compacts et intermédiaires, mais elle peut aussi recevoir des groupes motopropulseurs à essence et hybrides rechargeables.

La plateforme STLA Medium de Stellantis |

À ce titre, Jeep a déjà déclaré que son Compass offrirait différents systèmes de propulsion, ce qui suggère que des versions à essence et hybrides rechargeables seront lancées en même temps qu’une solution tout électrique.

Opel, une autre marque de Stellantis, a dévoilé en début d’année un VUS compact nommé Grandland, qui est basé sur la plateforme STLA Medium. Ce véhicule propose des motorisations à essence, hybrides rechargeables et électriques. Dans la version électrique, la plus grosse batterie a une capacité de 98 kWh. Reste à voir si c’est elle qu’on réservera pour l’éventuel Compass électrique.

La génération actuelle du Compass est en vente depuis l’année-modèle 2017. Le modèle, malgré ses défauts et son prix salé, est le troisième véhicule le plus vendu chez Jeep, derrière le Wrangler et le Grand Cherokee. Malgré son âge, les ventes du Compass ont augmenté de 12 % l’année dernière aux États-Unis pour atteindre 96 173 unités.

L’an dernier, au Canada, il s’est vendu 6206 Compass, soit 16,5 % de plus qu’en 2022. (5328 unités).